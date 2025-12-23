¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

El Inter Miami entendió algo clave del fútbol moderno: las emociones también se coleccionan. Tras el histórico adiós al Chase Stadium, el club decidió transformar la nostalgia en un objeto tangible y lanzó a la venta césped auténtico del estadio donde Lionel Messi escribió algunos de los capítulos más inolvidables del club.

No es marketing vacío. Es memoria pura. Es el mismo terreno donde Inter Miami nació en la MLS, donde el mundo miró a Miami con otros ojos tras la llegada de Messi y donde, finalmente, se levantó la primera MLS Cup de su historia. Hoy, ese césped ya no está bajo los pies de los jugadores… pero sí puede estar en la vitrina de un aficionado.

El césped donde Messi cambió la historia del Inter Miami

El Chase Stadium no fue un estadio más. Fue el escenario del antes y el después. Ahí Lionel Messi jugó, asistió, marcó y lideró. Ahí Inter Miami dejó de ser promesa para convertirse en realidad. Cada centímetro de esa cancha guarda goles, festejos y noches que los latinos en Estados Unidos difícilmente olvidarán.

Con esta colección oficial, el club busca que los fans se lleven algo más que una camiseta: una pieza real del lugar donde Messi tocó la gloria en la MLS. Todas las piezas incluyen césped original encapsulado en acrílico, con certificación oficial del club.

Precios, piezas exclusivas y por qué ya son objetos de culto

Inter Miami lanzó cinco coleccionables oficiales de edición limitada, bajo el concepto O.G. (Original Grass):



Llavero acrílico Field Grass – $50

Llavero acrílico Jersey Grass – $50

Mini Ultra Lux Box – $200

Lux Box con boleto metálico grabado – $350

Ultra Box premium tipo piano – $750

Desde opciones accesibles hasta piezas de lujo, el mensaje es claro: la historia tiene valor. Y en el mercado de recuerdos deportivos, todo lo que tenga el nombre de Messi está destinado a convertirse en objeto de culto.

Para muchos latinos en Estados Unidos, esta no es solo una compra. Es una forma de decir “yo estuve ahí”, aunque sea a través del recuerdo. El estadio se despide, pero el legado permanece… ahora, en un pequeño pedazo de césped.