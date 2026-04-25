Tigres vs Mazatlán: Alineaciones del partido de la Jornada 17 del Clausura 2026

Tigres vs Mazatlán se enfrentan este sábado 25 de abril del 2026 en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, es el primer juego encargado de iniciar con las actividades del día y ya dieron a conocer las alineaciones para el encuentro.

Alineaciones confirmadas Tigres vs Mazatlán

Alineación de Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Francisco Reyes, Jesús Angulo, César Araujo, Jesús Garza

Mediocampistas: Juan Brunetta, Diego Lainez, Marcelo Flores, Romulo Zanre

Delanteros: Ángel Correa

Alineación de Mazatlán

Portero: Rodríguez

Defensas: Díaz, Almada, Zaleta

Mediocampistas: Barcenas, Esquivel, Ovalle, Santos, Godínez

Delanteros: Rubio y Teodora

Así puedes ver el Tigres vs Mazatlán EN VIVO

El juego de Tigres vs Mazatlán lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete, y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión arranca en punto de las 16:50 horas tiemo del centro de México. El partido tendrá la narración y el analisis de Carlos 'Warrior' Guerrero, Zague, Chacón y Mauricio Gutiérrez.

Te puede interesar: AQUÍ puedes ver el Tigres vs Mazatlán EN VIVO y GRATIS

Así llegan Tigres y Mazatlán para la última jornada del Clausura 2026

Tigres llega con el objetivo de poder llevarse los tres puntos para poder asegurar su lugar directo a la Liguilla pues se ubica en el octavo lugar con 22 puntos conseguidos. La victoria los pone con pie y medio en Cuartos de Final del Clausura 2026.

El empate los deja esperando resultados de otros encuentros y con la posibilidad de quedar eliminados, mientras que la derrota los podría dejar fuera de la competición.

Por otra parte, Mazatlán se encuentra eliminado del torneo pero se espera que el equipo busque cerrar de buena forma el torneo luego de vencer al Toluca en la Jornada 16.

