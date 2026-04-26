Toluca vs León: Alineaciones del partido de la Jornada 17 del Clausura 2026

Este sábado 25 de abril del 2026, sigue la actividad de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y uno de los juegos más destacados del día es el Toluca vs León que ya dieron a conocer sus alineaciones.

Alineaciones confirmadas Toluca vs León

Alineación de Toluca

Mohamed ha decidido mandar la siguiente alineación con el objetivo de poder llevarse los tres puntos y buscar recibir el juego de vuelta de los Cuartos de Final en casa.

Portero: Luis García

Defensas: Barbosa, Briseño, Isais, Orta

Mediocampistas: Cordova, Pérez, Arce, Virgen

Delanteros: Vega y Rossi

Alineación de León

Javier Gandolfi decidió mandar el siguiente once inicial con el objetivo de llevarse la victoria para poder clasificar a la Liguilla del torneo.

Portero: Oscar García

Defensas: Pereira, Moreno, Echeverria, Barreiro y Rodríguez

Mediocampistas: Beltrán, Reyes, De León

Delanteros: Cambindo y Rodríguez

Así puedes ver el Toluca vs León

El juego de Toluca vs León lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete, y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión comienza al finalizar el encuentro entre Tigres vs Mazatlán.

Asi llegan Toluca y León

Toluca llega ubicado en el quinto lugar de la tabla con 27 puntos conseguidos luego de siete victorias, seis empates y tres derrotas. La victoria los hace pelear por el cuarto lugar de la tabla, esperando que la Máquina pierda su respectivo encuentro.

Además, los diablos se encuentran peleando por un millón de dólares buscando ser el equipo que más puntos haya conseguido entre los dos torneos, por lo que la directiva tendría un fuerte interés en poder llevarse el triunfo.

¡Todo listo en el Nemesio Diez! 🏟️🔥Así luce la cancha a horas del arranque… escenario perfecto para un partidazo que promete emociones de principio a fin 👀⚽️#HartoFutBox #TolucaLeón🔴 EN VIVO: Toluca vs León, al terminar Tigres vs Mazatlán por Azteca 7 y… pic.twitter.com/aytF2xpwOM — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 25, 2026

Por su parte, León llega ubicado en el décimo lugar de la tabla con 22 puntos conseguidos al tener siete victorias, un empate y ocho derrotas. Los felinos necesitan ganar para tener posibilidades de clasificar a la Liguilla del Clausura 2026.

La derrota los dejaría fuera de la competición y el empate los haría depender de una combinación de resultados.

