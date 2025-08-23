Xolos vs Chivas, alineaciones de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Xolos se mide a Chivas en la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. El equipo de Tijuana marcha invicto en la cancha del Estadio Caliente y ahora, recibe a un ‘Rebaño Sagrado’ que busca recomponer el camino.

Te puede interesar: Xolos vs Chivas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la Jornada 6 del Apertura 2025

Dirigidos por Sebastián Abreu, el equipo de La Frontera encara el partido en casa luego de haber vencido a Pachuca en la Fecha 5. Del otro lado, la escuadra comandada por Gabriel Milito viene de dos derrotas consecutivas frente a Santos Laguna y FC Juárez.

A lo largo de la presente campaña, el equipo rojiblanco se ubica en el lugar 16 de la tabla general con registro de 3 puntos luego de una victoria y tres partidos perdidos. En calidad de visitantes, Chivas tiene dos derrotas en dos partidos jugados.

Para su visita a Tijuana, el ‘Rebaño Sagrado’ no cuenta con plantel completo, pues José Castillo, Alan Pulido, Omar Govea y Javier ‘Chicharito’ Hernández no se encuentran disponibles debido a que se recuperan de respectivas lesiones.

La última ocasión en la que Chivas y Xolos se enfrentaron en el Estadio Caliente, el equipo de Tijuana se hizo de los tres puntos por marcador de 4-2 en el Apertura 2024. El Club Deportivo Guadalajara no logra ganar en La Frontera desde el Apertura 2022 cuando ganaron por marcador de 2-1.

Alineaciones Xolos vs Chivas

Xolos: Rodríguez, Fernández, Porozo, Vega, Gómez, Tona, Castañeda, Arciga, Mora, Boya, Preciado.

Chivas: Rangel, Sepúlveda, Tapias, González, Campillo, Álvarez, Gutiérrez, Romo, Ledezma, Sandoval y González.

Te puede interesar: OFICIAL: Pumas registra nuevo DELANTERO para la Jornada 6 del Apertura 2025