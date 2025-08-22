OFICIAL: Pumas registra nuevo DELANTERO para la Jornada 6 del Apertura 2025

De cara a la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, Pumas ha registrado a un nuevo delantero previo al duelo frente a Puebla a disputarse este domingo 24 de agosto en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

El nuevo delantero de Pumas vs Puebla

Mediante el sitio oficial de la Liga BBVA MX, José Juan Macías ya aparece dado de alta con el Club Universidad Nacional, motivo por el que el atacante de 25 años de edad se encuentra a disponibilidad de Efraín Juárez para poder ver sus primeros minutos con su nuevo equipo durante la Fecha 6.

Junto con José Juan Macías, Alan Medina también fue presentado como refuerzo del cuadro del Pedregal, no obstante el exjugador del Club América no ha sido registrado por el equipo de la UNAM.

A lo largo de su carrera, JJ Macías ha jugado para Chivas, León, Getafe y Santos Laguna. Militando con el ‘Rebaño Sagrado’, el delantero tuvo un registro de 94 partidos disputados con marca de 27 goles. Por otra parte, con el cuadro Esmeralda. Mientras que en Santos, hizo un gol en cinco juegos disputados.

“Después de enlazar varios años sin tener actividad y pasar situaciones muy difíciles, claro que uno se frustra y más cuando hay expectativas sobre uno. Todo sucede por algo y tuve el tiempo para despejarme y enfocarme en mí...

“No cambiaría por nada las lesiones que me ocurrieron, porque me hicieron crecer mentalmente y valorar muchísimas cosas de la vida que a veces no se valoran. Me voy a tirar de cabeza para lo que haga falta, porque es mi pasión, lo que amo y es mi don. Este es el mejor de los escenarios posibles, porque, aparte de llegar a un grande, es el equipo que más posibilidades tiene dentro de la liga en muchísimos aspectos. Vengo muy bien mentalmente, superagradecido por cómo me han recibido, ilusionado y con muchísima fe y ganas de jugar...

“Todos los jugadores que han venido aquí han podido repuntar sus carreras, es un club con un proyecto muy importante. Me recalcaron la intensidad del equipo. Ahora a matarme en cada entrenamiento y disfrutar de esto, ahora que lo tengo de regreso. Simplemente hay que disfrutarlo y dar lo mejor de mí", dijo José Juan Macías durante su presentación como jugador de Pumas.

