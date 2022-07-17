Otro mexicano a Europa. Canterano de Pachuca jugará en España

El canterano del Pachuca, Alonso Aceves (Huixquilucan, 2001) jugará esta temporada en el futbol español, en calidad de cedido y enrolado en las filas de un Real Oviedo y donde el jugador buscará tener minutos como lateral izquierdo.

Resumen: Atlas 3-2 Cruz Azul | Jornada 3 Apertura 2022 | Liga BBVA MX

El defensa, quinta incorporación del conjunto carbayón, se convertirá a su vez en el primer canterano de los Tuzos que da el salto al futbol profesional europeo y es por ello que el club de Hidalgo despide con un "¡brilla más!" a un jugador al que espera de vuelta el próximo verano.

"Eres un diamante que ha sido pulido para brillar en una nueva aventura. No es un adiós, es un hasta pronto, porque tu fulgor volverá a iluminar esta que es tu casa. Eres una joya invaluable de nuestra cantera, ¡éxitos!", publicó en redes el club de Hidalgo.

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Su labor en Pachuca

Con la llegada de Alonso Aceves el director deportivo azul Tito Blanco da por cerrada a priori una zaga en la que ya ha incorporado a los laterales Pomares y Miguelón y al central Oier Luengo, siendo el primero, que juega en la izquierda, quien está llamado a pelear por minutos con el azteca.

Aceves, de 21 años participó en 22 encuentros del torneo Clausura y disputó un total de 1.900 minutos a las órdenes del técnico Guillermo Almada, con quien fue indiscutible en el primer equipo a pesar de su juventud.

"No diría que vamos a mexicanizar el club, porque solo hay dos plazas de extracomunitarios, pero sí que vamos a aprovechar el potencial que tenemos en nuestra cantera para el Real Oviedo", explicaba el pasado miércoles el hasta ahora vicepresidente del Pachuca y nuevo presidente del club asturiano, el mexicano Martín Peláez.

El nuevo futbolista carbayón, que aún no ha aterrizado en Asturias, pasará el reconocimiento médico, se incorporará a la dinámica oviedista y será presentado en los próximos días.

"Hola, oviedistas. La familia crece. Soy Alonso Aceves y tengo muchas ganas de estar con ustedes, nos vemos pronto", comentó el propio jugador en declaraciones al que será su nuevo club esta temporada.

EFE

