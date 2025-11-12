deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX Femenil
Nota

ÚLTIMA HORA: América firmaría a crack de la Selección brasileña como fichaje récord para el Clausura 2026

Medios en Brasil han confirmado que el conjunto del América estaría cerca de reforzarse con una futbolista de la Selección para el Clausura 2026

Escudo del Club América
Iván Vilchis
Liga MX Femenil
Compartir

En las últimas horas, diferentes medios en Brasil han señalado que el conjunto del América estaría cerca de poder fichar a una jugadora clave del Cruzeiro que es Seleccionada de Brasil.

Se trata de la defensora central, Isa Haas. Actualmente, futbolista de Cruzeiro que estaría cerca de llegar al futbol mexicano y que en caso de concretarse su salida, sería algo histórico pues se convertiría en el segundo traspaso más caro de Brasil.

"¡RUMBO A MÉXICO! 🇲🇽
¡Cruzeiro está cerca de vender a Isa Haas al Club América de México!
La defensora de la selección brasileña dejará Cruzeiro como el segundo traspaso más caro de Brasil, solo por detrás del traspaso de Amanda Gutiérrez al Boston Legacy, por aproximadamente R$ 5,8 millones.
Según ge, el club mexicano pagará alrededor de US$600.000 por el jugador brasileño, lo que equivale aproximadamente a R$3 millones de reales".

Te puede interesar:

¿Quién es Isa Haas posible refuerzo del América femenil?

Isadora Haas Gehlen, nación el 20 de enero de 2001, mejor conocida como Isa Haas , actualmente juega como defensa central en el Cruzeiro y en la selección nacional de Brasil.

Jugadora que tiene experiencia en el futbol europeo y que ha sobresalido en Brasil. Mide 1.77 metros de altura y es diestra.

Su estilo de juego se caracteriza por su solidez defensiva, siendo una jugadora física y alta que destaca en duelos aéreos, tanto en defensa como en ataque durante jugadas a balón parado, donde ha marcado goles de cabeza.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

×
×