ÚLTIMA HORA: América firmaría a crack de la Selección brasileña como fichaje récord para el Clausura 2026

En las últimas horas, diferentes medios en Brasil han señalado que el conjunto del América estaría cerca de poder fichar a una jugadora clave del Cruzeiro que es Seleccionada de Brasil.

Se trata de la defensora central, Isa Haas. Actualmente, futbolista de Cruzeiro que estaría cerca de llegar al futbol mexicano y que en caso de concretarse su salida, sería algo histórico pues se convertiría en el segundo traspaso más caro de Brasil.

"¡RUMBO A MÉXICO! 🇲🇽

¡Cruzeiro está cerca de vender a Isa Haas al Club América de México!

La defensora de la selección brasileña dejará Cruzeiro como el segundo traspaso más caro de Brasil, solo por detrás del traspaso de Amanda Gutiérrez al Boston Legacy, por aproximadamente R$ 5,8 millones.

Según ge, el club mexicano pagará alrededor de US$600.000 por el jugador brasileño, lo que equivale aproximadamente a R$3 millones de reales".

RUMO AO MÉXICO! 🇲🇽 Cruzeiro encaminha venda de Isa Haas para o América do México! A zagueira da seleção brasileira vai deixar a Toca da Raposa como a segunda maior transferência do Brasil, atrás apenas da ida de Amanda Gutierres ao Boston Legacy, pelo valor aproximado de R$ 5,8… pic.twitter.com/PxFLrzERnG — Fut das Minas (@futdasminass) November 12, 2025

¿Quién es Isa Haas posible refuerzo del América femenil?

Isadora Haas Gehlen, nación el 20 de enero de 2001, mejor conocida como Isa Haas , actualmente juega como defensa central en el Cruzeiro y en la selección nacional de Brasil.

Jugadora que tiene experiencia en el futbol europeo y que ha sobresalido en Brasil. Mide 1.77 metros de altura y es diestra.

Su estilo de juego se caracteriza por su solidez defensiva, siendo una jugadora física y alta que destaca en duelos aéreos, tanto en defensa como en ataque durante jugadas a balón parado, donde ha marcado goles de cabeza.