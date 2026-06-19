¿América no tendrá refuerzos? Esto se sabe de las posibles altas

Los días pasan, los rumores caminan pero nada se concreta en Coapa, donde se espera que se anuncie algo sobre fichajes. No es novedad que los propios aficionados han pedido refuerzos y estos no han llegado conforme a las peticiones particulares de muchos de ellos. En ese sentido, ya se habla de dos nombres cerrados para fortalecer a la plantilla del Club América… dirigida por Guillermo Almada.

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¿Sí habrá refuerzos para el inicio de la era de Guillermo Almada con América?

El contexto del Club América recuerda que en los torneos recientes los refuerzos no han sido lo más acertados posibles. En general se tienen las sensaciones de que la directiva no ha cumplido con las exigencias del club, que tras el tricampeonato… no logró competir por el título como los estándares del propio equipo lo piden.

En ese sentido, ya pasaron varios días de terminado el torneo y el equipo no ha cerrado ningún fichaje, lo que empieza a preocupar. Sin embargo, en el medio se habla de dos contrataciones que ya están hechas. Según la información… se trata de un mediocampista y de un delantero, por ello habrá un par de sacrificados, que permitirán entrada a estos hombres que llegarían a pelear para la causa azulcrema.

Según los reportes de los insiders dentro del conjunto americanistas, los sacrificados para darle entrada a los fichajes del equipo, serían Jesús Zúñiga y Esteban Lozano. La Pantera lamentablemente nunca se convirtió en el ariete que se adueñara de la delantera que incluso dejó libre Henry Martín por lesión. Mientras que Esteban Lozano debería pelear por un sitio en el futbol mexicano lejos de América… equipo que lo formó.

¿Cómo luce la pretemporada del América de Guillermo Almada?

Según lo que ocurre en los trabajos del equipo, en general se siente incertidumbre. Se debe recordar que el club padeció de incorporaciones en tiempos recientes y la afición indica un descontento hacia la directiva. Ahora, la pretemporada se está llevando a cabo en Marbella, España.

Allí existiría un amistoso contra River Plate en fecha por confirmar. El 4 de julio ya estarán en Tamaulipas para un amistoso contra la Jaiba Brava, mientras que el 11 del mismo mes sostendrán un partido amistoso contra LA Galaxy en California, el cual sería el último duelo preparativo previo a iniciar su Apertura 2026 frente el Querétaro.