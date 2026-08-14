América podría darle boleto a Gil Mora a la Concachampions 2027

Aunque muchos han criticado fuertemente a la Leagues Cup, esta se afianzó como un torneo de seriedad al brindar boletos a la Concachampions año con año. En ese sentido, la vía por la cual los Xolos de Tijuana de Gil Mora podrían jugar dicho torneo es por lo que clubes como América o Toluca hagan en la presente edición del torneo entre clubes de México y Estados Unidos. He aquí los detalles.

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¿Por qué Gil Mora podría jugar la Concachampions 2027?

El panorama requiere de algunos acomodos de resultados, sin embargo no suena tan descabellado. En estos momentos los clubes de Liga BBVA MX que irían a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027 son América, Toluca, Tigres, Cruz Azul, Chivas y Pumas. Esto es así por títulos y posiciones en el acumulado de la campaña 2025-26.

Ahora, la Leagues Cup 2026 da boleto a la ya mencionada Concachampions a su campeón, subcampeón y tercer lugar. Por ello, en el mejor de los casos, si América y Toluca (vivos todavía en la presente Leagues Cup) quedan entre los mejores 3… se abrirían dos boletos para clubes mexicanos, donde los Xolos de Gil Mora se acercan peligrosamente.

Sin embargo, todavía faltaría un último requisito. Allí sería que los Rayados de Monterrey también ganen un sitio de Concachampions vía Leagues Cup. Así, los boletos que abrirían serían para Pachuca y Xolos. Es decir, Rayados, América y Toluca deberían ser los mejores de la presente Leagues Cup.

¿Gilberto Mora jugará la Concachampions 2027?

Aunque son muchas combinaciones y no es extraño ver que algunas reglas de clasificación en ocasiones se tergiversan, se mal aplican o incluso se cambian… los Xolos de Gil Mora podrían meterse al torneo de la zona de Concacaf. Aunque León también requiere de un boleto a dicho torneo, por lo que la competencia por la clasificación será realmente férrea.

En dicho sentido, algo que también impediría que la joya mexicana no juegue la Concachampions 2027 es un fichaje de invierno que lo saque de México antes de lo previsto. Incluso compañeros destacaron que podría ser su último semestre en el futbol mexicano, por lo que quieren hacerlo sentir cómodo antes de ir al futbol europeo.