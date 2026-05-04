¡América sería ELIMINADO! Esto dice el REGLAMENTO sobre la alineación indebida

La serie entre Pumas y América, correspondiente a la instancia de Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, ha dejado grandes dudas luego de que el cuadro de Coapa cometiera una supuesta alineación indebida.

La polémica vino al minuto 62. Mientras Sebastián Cáceres era atendido en el terreno de juego por un choque de cabezas, el Club América realizaba cambios y entre ellos, la pizarra del cuarto árbitro dio la indicación de la salida de Miguel Vázquez para darle ingreso a Thiago Espinosa, sin embargo, el zaguero del cuadro azulcrema vio actividad los 90 minutos en el Estadio Banorte a pesar de que había abandonado la cancha.

De acuerdo al Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol, presentar una alineación indebida es motivo para que el equipo involucrado no siga disputando la Fase Final del certamen.

“Los Clubes que incurran en alineación indebida perderán el partido automáticamente, adjudicándose al Club contrario los tres puntos en disputa.

“En caso de que un Club incurra en una Alineación Indebida durante la Fase Final, éste perderá el derecho a seguir compitiendo en dicha fase.

“La alineación indebida podrá ser sancionada de oficio y/o a petición de parte. En cualquiera de los dos supuestos, se deberán observar los siguientes términos: Tratándose de Fase de Calificación, la solicitud de investigación deberá presentarse ante la Comisión Disciplinaria hasta 48 horas después de terminado el partido en que se hayan suscitado los hechos reclamados. En caso de Fase Final, partidos extraordinarios o fuera de Jornada, el plazo será de 24 horas después de terminado el partido en que se hayan suscitado los hechos reclamados..”, señala el Reglamento de Sanciones de la FMF.

De acuerdo a la cédula arbitral del partido de ida entre América y Pumas, Thiago Espinosa ingresó al terreno de juego para sustituir a Sebastián Cáceres a pesar de que la pizarra de cambios señalaba otra cosa. Al momento, ninguno de los equipos ni la FMF se ha pronunciado al respecto tras la polémica en el Estadio Banorte.

El partido de vuelta entre Pumas y América se va a disputar el domingo 10 de mayo en punto de las 19:15 horas. Tras el duelo de ida, el marcador global es de 3-3.