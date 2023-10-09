DOMINAN Liga BBVA MX: El equipo con la mejor defensiva y ofensiva

El América vive un gran momento bajo las órdenes del técnico André Jardine en el Torneo Apertura 2023, el equipo azulcrema se encuentra en lo más alto de la tabla con 27 puntos, ocupando la primera posición.

Las Águilas no solo es el actual líder de la competencia, tras disputar 12 Jornadas, el cuadro azulcrema también es el mejor equipo, en dos de los rubros más importantes para cualquier equipo de la Liga BBVA MX.

¡Gol de Igor Lichnosvky! | Mazatlán 1-2 América | Jornada 12 del Apertura 2023

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Las estadísticas del América en el Apertura 2023

Los de Coapa son la mejor ofensiva y defensiva en lo que va del certamen, con 26 goles a favor y tan solo 11 goles en contra a lo largo de la competición, se convierten en uno de los contendientes para pelear por el trofeo.

Después de tener un arranque no tan positivo a cargo del estratega brasileño, la defensa fue la zona del campo más señalada por los aficionados americanistas, quienes criticaron fuertemente el rendimiento de la parte baja del esquema capitalino.

Eventualmente, con la llegada de último momento de Igor Lichnovsky, quien se volvió un referente de la zaga central, junto a la consagración del canterano mexicano Ramón Juárez, ante las lesiones de sus demás compañeros, fueron claves para el resurgimiento de los ‘Cremas’.

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Pese a los juicios de un sector de la gente, Jardine se propuso mejorar el aparato defensivo partido a partido, a tal punto que la plantilla ya es la menos goleada, junto con la de los Rayados de Monterrey comandados por Fernando Ortiz.

Cabe recalcar, que aunque ambas escuadras comparten el liderato al permitir poco más de la decena de anotaciones, el conjunto de Nuevo León tiene dicha marca en 10 encuentros disputados, dos cotejos menos que la escuadra de Las Águilas.

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