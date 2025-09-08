¡Paternidad azulcrema! América, con solo una derrota ante Chivas en los últimos 10 juegos

Este fin de semana se llevará a cabo el que es considerado el partido más importante de la primera división mexicana. El Clásico Nacional entre América y Chivas finalmente ha llegado, motivo por el cual luce interesante conocer cuál es el historial más reciente entre ambas instituciones.

Perú vs Canadá| Copa América 2024

Las Águilas del América llegan a este compromiso como el segundo mejor posicionado en la tabla luego de sumar 17 unidades de 21 posibles. El Rebaño Sagrado, por su parte, arribará a este Clásico Nacional como uno de los peores de la clasificación tras haber registrado solamente 4 puntos hasta ahora.

¿Qué jugadores se perderán el América vs Chivas?

Richard Ledezma y Daniel Aguirre son elementos de las Chivas que se desconoce si podrán llegar de la mejor forma física a este Clásico Nacional luego de sus respectivas lesiones. Del otro lado de la moneda, todo haría indicar que Henry Martín podrá estar, al menos, en el banquillo de suplentes para el América.

Richard Ledezma blasts it into the bottom corner 💥



(via @LeaguesCup)pic.twitter.com/eVeDLDh4P6 — B/R Football (@brfootball) August 4, 2025

Clásico Nacional: ¿Cómo han sido los últimos diez partidos entre América y Chivas?

Si hablamos exclusivamente de juegos de Liga BBVA MX, la realidad es que el conjunto americanista ha fraguado una paternidad frente a su rival, al menos, en los últimos diez compromisos, mismos en los cuales el Rebaño Sagrado ha salido con la victoria en solo una ocasión.

Esta se llevó a cabo en las semifinales del Clausura 2023 cuando el conjunto de Verde Valle venció a su rival por 3-1. No obstante, en estos diez compromisos el América ha logrado la victoria en seis de ellos por únicamente tres empates, resultado que se dió en el último duelo dentro del Clausura 2025, lo cual hace que este cotejo tenga una carga positiva más para el cuadro dirigido por André Jardine.

⏱️ 60' | Sin dejar de luchar, Águilas. 🦅

⚽️ D.C. United 2 vs. 1 América pic.twitter.com/ptBm5QEr1c — Club América (@ClubAmerica) September 6, 2025

¿Cuándo y a qué hora será el Clásico Nacional?

El Clásico Nacional entre América y Chivas forma parte de la Jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA, por lo que debes saber que dicho compromiso se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes en punto de las 21:15 horas.

