Con todo y prolongada bronca, América derrota a Toluca en partido de la Jornada 15 de la Liga MX

América se enfrenta en el cotejo de Jornada 15 ante el bicampeón Toluca, partido que tiene los reflectores de esta fecha por enfrentar a dos equipos que han acaparado los campeonatos en los últimos años con tricampeonato de las Águilas y las dos coronas de los Diablos.

América tiene un partido más en el Estadio Azteca ahora renovado y qué mejor ante un Toluca que agrada y que tiene un estilo muy marcado abierto al espectáculo.

¿Cómo llega América al partido de la Jornada 15 ante Toluca?

El cuadro de las Águilas están de momento en la Liguilla pero sin nada cerrado. Están en el séptimo sitio del certamen con 19 puntos, luego de cinco victorias con cuatro empates ademas de cinco descalabros.

En los últimos cinco partidos tienen dos victorias, y en los últimos tres cotejos en los cuales podrían sumar nueve puntos solo han rescatado dos unidades.

¿Cómo llega Toluca al cotejo ante América?

Toluca tiene 27 puntos actualmente, tras siete triunfos, seis empates y solo una derrota, firmando así un gran certamen el cuadro bicampeón.