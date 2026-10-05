Club América vs Atlético de Madrid: precio de los boletos y detalles del partido

El Club América y el Atlético de Madrid volverán a encontrarse en una cancha mexicana. Esta vez, el protagonismo será para los exjugadores que marcaron la historia de ambas instituciones, quienes disputarán un partido de leyendas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El encuentro ya tiene fecha y horario, además de una venta general de boletos programada para este lunes 5 de octubre. Los aficionados podrán elegir entre distintas zonas del inmueble para presenciar el regreso de figuras históricas con las camisetas azulcrema y colchonera.

¿Cuánto cuestan los boletos para América vs Atlético de Madrid?

El América anunció que las entradas tendrán un precio inicial de 240 pesos. Sin embargo, el desglose de Boletomóvil publicado por Infobae muestra localidades desde 241 pesos, correspondientes a la porra del Atlético de Madrid.

Los precios reportados por zona son los siguientes:



Zona Precio desde Porra Atlético de Madrid $241 pesos Porra América $257 pesos Rampa Norte $402 pesos Rampa Sur $402 pesos Rampa Oriente $482 pesos Rampa Poniente $482 pesos Cabecera Sur $546 pesos Cabecera Norte $637 pesos Platea Oriente $791 pesos Platea Plus $1.020 pesos Platea Poniente $1.092 pesos

De esta manera, la Platea Poniente presenta el precio más alto dentro del listado difundido. Los importes y la disponibilidad deberán consultarse en la plataforma al momento de realizar la compra, así como los posibles cargos adicionales.

Aficionados del América|Crédito: @ClubAmerica / X

¿Dónde comprar boletos para América vs Atlético de Madrid?

La venta general fue anunciada para el lunes 5 de octubre, a partir de las 10:00 horas, a través de Boletomóvil, de acuerdo al comunicado oficial del Club América.

Los seguidores deberán ingresar a boletomovil.com y localizar el encuentro de leyendas para consultar las localidades disponibles.

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¿Cuándo y a qué hora juegan América vs Atlético de Madrid?

El partido se llevará a cabo el domingo 15 de noviembre de 2026, a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El evento es organizado por Never Say Never y cuenta con el aval de ambos clubes. Además, tendrá un formato especial: se disputarán dos tiempos de 40 minutos y, si el marcador termina empatado, el ganador se definirá mediante una tanda de penales.

¿Qué jugadores estarán en el partido de leyendas?

El comunicado del América adelantó que los integrantes de ambos planteles comenzarán a revelarse durante esta semana. Por lo tanto, la convocatoria completa todavía está pendiente de anuncio oficial.

Por su parte, el diario AS informó que Milinko Pantic dirigirá al Atlético de Madrid Leyendas y que David Villa será uno de sus refuerzos. El medio también señala que Mario Suárez está involucrado en el proyecto del conjunto español.