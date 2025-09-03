América vs Chivas: Estas son las fallas más grandes en la historia del Clásico Nacional
El América vs Chivas está a la vuelta de la esquina, por lo que aquí conocerás las fallas más grandes que el Clásico Nacional ha tenido en su historia.
El Clásico Nacional del futbol mexicano está prácticamente a la vuelta de la esquina. Una vez concluya la próxima Fecha FIFA, el torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX presentará el América vs Chivas, por lo que no está de más conocer las peores fallas que este partido ha dejado en su historia.
Chivas vs América | Clásico Nacional en TV Azteca Deportes
Jugadores emblemáticos de ambas escuadras, como Ramón Morales, Ramón Ramírez, Luis Roberto Alvez Zague y Cuauhtémoc Blanco, han puesto en alto este Clásico Nacional, por lo que, previo al América vs Chivas de este torneo, vale recordar las fallas más memorables de dicho encuentro.
¿Cuándo y dónde será el América vs Chivas?
El futbol mexicano tendrá un parón de una semana para que se disputen los juegos de selecciones, por lo que la Jornada 8, más concretamente el Clásico Nacional entre América y Chivas, se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre dentro de la cancha del estadio Ciudad de los Deportes a las 21:15 horas.
¿Qué equipo llega mejor ubicado a este Clásico Nacional?
La diferencia entre ambas instituciones, al menos en cuanto a puntos se refiere, es clara y notoria. Y es que, mientras las Águilas arriban a este Clásico Nacional como el segundo mejor equipo de la temporada al sumar 17 unidades, el Rebaño Sagrado está entre los peores de la tabla general con solo 4 puntos obtenidas hasta ahora.
¿Cuáles son las peores fallas en la historia del Clásico Nacional?
Si bien esta pregunta es un tanto subjetiva, en la historia del Clásico Nacional se recuerdan tres fallas que pudieron haber marcado el rumbo de dichos compromisos.
- Juan Pablo Alfaro: En la edición del Clásico Nacional del 2025 Alfaro protagonizó una de las peores fallas, pues luego de controlar el balón dentro del área rival, su disparo pasó a un lado de la valla defendida por Guillermo Ochoa.
- Ramón Ramírez: En el año 1998, uno de los ídolos rojiblancos ingresó al área rival luego de una magnífica jugada colectiva entre Misael Espinoza y Alberto Coyote. Desafortunadamente para su causa, el esférico pasó muy lejos de la portería de Adrián Chávez.
- Jesús Arellano: Fue en el año 1999 cuando, tras una gran jugada de Mendoza, el “Cabrito” abanicó el tiro que pudo haber significado el gol de Chivas , en una jugada que aún es recordada por la afición del Rebaño Sagrado.