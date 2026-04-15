América vs Nashville: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los Cuartos de Final de vuelta de Concachampions 2026; marcador online

Este martes 14 de abril del 2026, se disputa el partido de vuelta de los Cuartos de Final entre América vs Nashville, ambos equipos buscan poder avanzar a la gran semifinal de la competición. El encuentro se disputa en el Estadio Azteca en punto de las 21:30 horas tiempo del centro.

¡Hagamos valer nuestra localía! Juntos por el pase a Semifinales. 🦅🔥



Cuartos, Vuelta ⚔️ América vs. Nashville

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Alineaciones confirmadas América vs Nashville

Alineación confirmada del América

André Jardine decidió mandar la siguiente alineación en el encuentro para buscar tener la ventaja, clasificar y pelear por uno de los títulos que más le ha pedido la directiva al brasileño.

INFORMACIÓN EN PROCESO

Portero:

Defensas:

Mediocampistas:

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Alineación confirmada del Nashville

Por su parte, Nashville busca marcar la diferencia en el encuentro y manda la siguiente alineación soñando avanzar a las Semifinales.

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Mediocampistas:

Delanteros:

Así llegan América y Nashville

Para el encuentro, América y Nashville llegan de empatar en el juego de ida 0-0, por lo que todo se tendrá que definir en el juego de vuelta.

Los dos clubes se juegan todo buscando avanzar a la Semifinal en el que se enfrentaran al equipo que logre ganar de la llave entre Tigres vs Seattle Sounders.

