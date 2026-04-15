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Fútbol

América vs Nashville: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los Cuartos de Final de vuelta de Concachampions 2026; marcador online

Sigue EN VIVO el partido de América vs Nashville con marcador, goles y resultado en tiempo real de los Cuartos de Final de vuelta de la Concachampions 2026.

América vs Nashville EN VIVO

Escrito por: Iván Vilchis

Este martes 14 de abril del 2026, se disputa el partido de vuelta de los Cuartos de Final entre América vs Nashville, ambos equipos buscan poder avanzar a la gran semifinal de la competición. El encuentro se disputa en el Estadio Azteca en punto de las 21:30 horas tiempo del centro.

Alineaciones confirmadas América vs Nashville

Alineación confirmada del América

André Jardine decidió mandar la siguiente alineación en el encuentro para buscar tener la ventaja, clasificar y pelear por uno de los títulos que más le ha pedido la directiva al brasileño.

INFORMACIÓN EN PROCESO

Portero:
Defensas:
Mediocampistas:
Delanteros:

Alineación confirmada del Nashville

Por su parte, Nashville busca marcar la diferencia en el encuentro y manda la siguiente alineación soñando avanzar a las Semifinales.

INFORMACIÓN EN PROCESO

Portero:
Defensas:
Mediocampistas:
Delanteros:

Así llegan América y Nashville

Para el encuentro, América y Nashville llegan de empatar en el juego de ida 0-0, por lo que todo se tendrá que definir en el juego de vuelta.

Los dos clubes se juegan todo buscando avanzar a la Semifinal en el que se enfrentaran al equipo que logre ganar de la llave entre Tigres vs Seattle Sounders.

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