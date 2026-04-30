OFICIAL: El América vs Pumas de los Cuartos de Final del Clausura 2026 se jugará el sábado a las 9 am

Para este fin de semana, se enfrentan América vs Pumas en punto de las 9 am tiempo del centro de México en los partidos de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX categoría Sub-21.

El partido de vuelta de Cuartos de Final se disputará en el Estadio Cancha Centenario No. 5 (Natural) ubicado en las Instalaciones Club América. Un juego clave para los dos equipos que buscan poder avanzar a las Semifinales de la competición.

Se enfrentan el primer lugar de la tabla que fue el equipo de Coapa con 32 puntos conseguidos ante Pumas que terminó en octavo lugar con 28 puntos conseguidos.

Así terminaron en el juego de ida de América vs Pumas

En el juego de ida, terminaron empatados 1-1 sin poder tomar ventaja ninguno de los dos equipos. El marcador se abrió al minuto 13 con un gol de Andrés Araujo, la ventaja no duró mucho pues al minuto 19, Kléber Carranza marcó el empate en un encuentro con emociones pero con pocos goles.