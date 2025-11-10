deportes
América vs Rayadas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX femenil, hoy domingo 9 de noviembre, marcador

La pandilla y las Águilas igualaron a un tanto en el compromiso de ida que se llevó a cabo en suelo regiomontano y ahora, las Rayadas tendrán que ganar si quieren semifinales.

América vs Rayadas
Erick De la Rosa
Liga MX Femenil
Club América y Rayadas de Monterrey se verán las caras por un lugar en las semifinales del Torneo Apertura 2025. En el compromiso de ida quedaron empatadas a un tanto, por lo que hoy, la Pandilla tendrá que sacar el triunfo en el Estadio Ciudad de los Deportes para eliminar al cuadro capitalino.

