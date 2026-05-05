El partido del Clausura 2026 que se jugará el 10 de mayo, día de las madres a medio dia en la Ciudad de México

Este martes 5 de mayo del 2026, se ha confirmado el horario de los partidos de las Semifinales del Clausura 2026 y generó mucha sorpresa pues uno de los encuentro será el 10 de mayo, día de las madres a medio dia en la Ciudad de México.

El encuentro que se disputará a las 12 horas tiempo del centro de México será el América vs Toluca, encuentro de vuelta de las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil.

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El partido será en el Estadio Ciudad de los Deportes, en un horario poco habitual para los dos equipos. En un día festivo como el 10 de mayo, se espera que la afición azulcrema pueda llenar el estadio para hacer pesar la localia.



América vs Toluca

Fecha: 10 de mayo del 2026

Horario: 12 horas tiempo del centro de México

Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes.

Uno de los motivos por los que se habría tomado la decisión de que el juego sea a esa hora, es por la cercanía que tiene al Estadio Olímpico Universitario, recinto en el que se van a enfrentar Pumas vs América de la Liga BBVA MX, por lo que en los operativos de seguridad y buscando evitar conflictos, las directivas decidieron ese horario.

América saca promoción para celebrar el día de las madres en el Estadio

El conjunto de Coapa busca que se llene el estadio por lo que sacó una promoción de día de las madres. El equipo quiere que celebren a mamá en el Estadio y puso los boletos al 2x1.

Además, las niñas y los niños van a poder entrar totalmente GRATIS si usan la playera del América. Por lo que buscan que sea un fin de semana familiar, apoyando a su equipo.

"¡Inició la venta para la Vuelta de Semifinal!

Semis - Vuelta América vs. Toluca

🚨 ¡Festeja a mamá en el Azulcrema! Aprovecha el 2x1 para este 10 de mayo, además de entrada gratuita para niñas y niños con playera del América.

Te hace falta vivir las Semifinales en el Estadio Azulcrema".