André Jardine revela el motivo de los malos resultados del América y se compara con el Manchester City

América se encuentra viviendo su peor etapa de resultados desde la llegada de André Jardine al equipo. Tras nueve jornadas en el Clausura 2026, se ubican en el noveno lugar de la tabla con 11 puntos conseguidos tras tres derrotas, dos empates y cuatro derrotas.

El pasado miércoles 4 de marzo del 2026, al terminar el América vs Juárez que terminó en victoria del equipo de la frontera 1-2, Jardine habló en conferencia de prensa y reveló el problema que tiene el equipo por lo que no se le dan los resultados positivos.

El entrenador explicó que es un tema de funcionamientos, condición física y de las ausencias que tienen por lesión. Además, que el tener tantos partidos, no le permite encontrar tiempo para entrenar de buena forma y han estado jugando con la necesidad de sumar tres puntos.

"El problema en este momento es funcionamiento, condición física de todos, algunas ausencias importantes. El acumulo de partidos también no te permite encontrar tiempo para entrenar todo lo qué tienes que entrenar, entonces tu juegas en una forma que no es la ideal intentando buscar los puntos y bien, así es el fútbol, a veces no te dan los tiempos y cae en nosotros la forma de mejorarlos con todos estos problemas y buscar los tres puntos contra Querétaro."

Jardine compara su racha con la de Manchester City

Jardine comparó el mal momento que vive el equipo con el Manchester City, el entrenador detalló que tener una racha de resultados negativos es normal y recordó que el City en la temporada pasada no obtuvo la victoria en 15 encuentros con toda la plantilla que tiene.

"Algunos equipos entran en una fase no tan buena. Yo me acuerdo creo que el torneo pasado el Manchester City se quedó 15 partidos sin triunfar. Imagina con todo lo que tiene y estamos ahora nosotros pasando por un momento bastante difícil que sabemos poder dar la vuelta apoyándonos, ayudando y el sentido que siento adentro es este. Y seguramente vamos a dar la vuelta.