¡EMOTIVO HOMENAJE A MEMO OCHOA EN EL ESTADIO BANORTE! 🇲🇽🏟️ ¡UNA LEYENDA DEL TRI!

¡MEMO OCHOA RECIBE UN EMOTIVO HOMENAJE EN EL ESTADIO BANORTE! 🇲🇽🧤🔥

Guillermo “Memo” Ochoa, uno de los porteros más reconocidos en la historia del futbol mexicano, es protagonista de un emotivo homenaje en el Estadio Banorte, escenario histórico del futbol nacional.

El guardameta mexicano, recordado por sus grandes actuaciones con la Selección Mexicana en diferentes Copas del Mundo, recibe un reconocimiento que despierta la emoción y la nostalgia de los aficionados.

