¡EMOTIVO HOMENAJE A MEMO OCHOA EN EL ESTADIO BANORTE! 🇲🇽🏟️ ¡UNA LEYENDA DEL TRI!
¡UNA LEYENDA DEL FUTBOL MEXICANO! 🇲🇽🧤 Guillermo “Memo” Ochoa recibe un emotivo homenaje en el Estadio Banorte, un momento lleno de nostalgia y reconocimiento para uno de los porteros más emblemáticos de la Selección Mexicana. ¡Así se vivió el homenaje al histórico guardameta del Tri! 🏟️🔥
¡MEMO OCHOA RECIBE UN EMOTIVO HOMENAJE EN EL ESTADIO BANORTE! 🇲🇽🧤🔥
Guillermo “Memo” Ochoa, uno de los porteros más reconocidos en la historia del futbol mexicano, es protagonista de un emotivo homenaje en el Estadio Banorte, escenario histórico del futbol nacional.
El guardameta mexicano, recordado por sus grandes actuaciones con la Selección Mexicana en diferentes Copas del Mundo, recibe un reconocimiento que despierta la emoción y la nostalgia de los aficionados.