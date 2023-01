Andrés Guardado revela el equipo en el quiere retirarse

El mexicano Andrés Guardado, uno de los jugadores aztecas más regulares y queridos en los últimos años, está en los últimos años de su carrera, y al canterano del Atlas se le ha preguntado varias veces en que club desea retirarse y sorprendió con su más reciente respuesta.

“Con fuerzas, ánimos y ganas de seguir en activo, jugando un par de años más sí puede ser y si es en el equipo verdiblanco mejor”, comentó Guardado que le gustaría retirarse en el Betis de Sevilla y está en su sexta temporada en el club español.

“Me encantaría mantenerme aquí y por qué no, retirarme aquí. Pero eso no lo decido yo, primero hay que demostrar dentro del campo que somos útiles todavía y productivos. Y si no, lo entenderé perfectamente y buscaremos otro camino, no pasa nada. Pero a día de hoy me siento con ganas y con fuerzas de seguir aquí", dijo.

El “Principito” es uno de los referentes del cuadro bético, pues en su historial suma 151 partidos con la escuadra Sevilla, Guardado está próximo de terminar su contrato el 30 de junio y ha manifestado que desea continuar en la institución.

El cinco veces mundialista con México, comentó que es “muy complicado que el Betis no te enganche”, pues el jugador mexicano opinó que el club tiene algo especial por su afición y la ciudad, además que el equipo en los últimos años ha sido protagonista en la Copa del Rey.

Andrés Guardado no seguirá con la Selección Mexicana

Luego de la Copa del Mundo, el Diario AS, reveló que Andrés Guardado ya no va a vestir la camiseta de la Selección Mexicana, actualmente tiene 36 años y por cuestión de edad luce muy complicado que llegué al mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

