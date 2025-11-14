¡Victoria en su último partido del 2025! Argentina vence 2-0 a Angola

Argentina se lleva el triunfo en el partido amistoso ante Angola, el cual es el último partido que va a disputar la Selección Albiceleste en lo que queda del 2025.

Con goles de Lautaro Martinez y Lionel Messi, consiguieron cerrar el año con un triunfo.

Este viernes 14 de noviembre de 2025, se enfrentan Angola vs Argentina en un amistoso internacional de preparación para la Selección albiceleste de cara al Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio 11 de Novembro de Luanda en punto de las 10 a.m tiempo del centro de México.

Los campeones del mundo cierran su actividad del 2025 con el partido ante Angola. La Selección decidió no conseguir otro rival, pero se mantendrá haciendo trabajos en el viejo continente.

Argentina se sigue preparando para la Copa del Mundo 2026, por lo que le será clave poder llevarse la victoria ante un Angola que se alista para la Copa Africana de Naciones en diciembre.

