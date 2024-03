Pumas no tendrá ventaja sobre Cruz Azul por el cambio de horario

Los Pumas cambiaron su horario para recibir el partido contra Cruz Azul en la noche en lugar del mediodía, algo que no será ventaja para el conjunto local de acuerdo al técnico Martín Anselmi.

“Estamos acostumbrados a entrenar de mañana, descansar en la tarde y jugar tarde-noche y no altera la dinámica del jugador. Es igual para todos. No creo que alguien salga favorecido o perjudicado por un horario. Me gustan los partidos en la noche”, afirmó el estratega de la Máquina.

Te puede interesar: La posible alineación de Pumas para frentarse a Cruz Azul

Chivas tendrá equipo completo por primera vez en el Clausura 2024

Anselmi se mostró cauto en la previa

El estratega argentino sabe que el conjunto de la UNAM viene con peores resultados que sus dirigidos, sin embargo no quiere mostrar exceso de confianza para el duelo que tendrán correspondiente a la Jornada 13.

“Si bien Pumas no está pasando por un gran momento a nivel puntos, es un equipo con jerarquía que tiene muy buenos jugadores y ellos en estos días van a intentar corregir y nos vamos a encontrar con la versión de ellos que vienen demostrando porque son un muy buen equipo”, apuntó.

Así llega Pumas al duelo vs Cruz Azul

Los de la UNAM no han podido ganar en sus últimos cuatro partidos del torneo, en el que fueron derrotados por Toluca, Monterrey y Chivas; además de una igualada ante Tijuana en la que iban ganado y les empataron en los últimos minutos.

También cabe señalar que de los últimos cinco partidos de LIGA BBVA MX que han tenido ambos clubes, el Cruz Azul ha ganado tres de ellos, por dos victorias de los ‘Universitarios’.

“Enfrentar a Pumas en mi carrera como entrenador es un reto más y uno importante. Lo siento así desde que llegué al futbol mexicano. Pumas tiene buenos jugadores y me ha tocado ver las series del semestre anterior y era un equipo competitivo”, recordó Anselmi.

El Cruz Azul visitará el Estadio Universitario este sábado 30 de marzo en punto de las 21:05, tiempo del centro de México.

Te puede interesar: Puebla vs Tigres, alineaciones confirmadas | Jornada 13, Clausura 2024