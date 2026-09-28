SELECCIÓN AZTECA

La posible alineación de la Selección Mexicana para enfrentar a Perú en la Fecha FIFA
Rafael Márquez buscaría darle minutos a un 11 totalmente distinto a lo que vimos en Baltimore en el empate a un tanto con la Selección de Colombia.
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