¿Vuelve? Anselmi asegura que le gustaría VOLVER a Cruz Azul: “Historia sin final”

En las últimas horas, en las redes sociales se ha difundido un video en el que entrevistan a Martín Anselmi que decidió dar unas declaraciones bastante emotivas para Cruz Azul y los aficionados.

El entrenador dio en sus declaraciones que el futbol mexicano le sorprendió por su buen nivel y destacó que con la afición de Cruz Azul tuvo una conexión especial por todo el cariño que le brindaron. Aseguró que se generó ese primer amor con una fuerte conexión con los aficionados que siempre van a estar en su corazón.

"Se generó una conexión con el hincha que yo nunca voy a olvidar en mi vida, porque fueron especiales, así como Independiente del Valle fue especial por todo lo que me dio, lo que descubrí, lo que aprendí y lo que conseguimos, la hinchada de Cruz Azul es la primera vez que una hinchada me brinda ese cariño. El club me generó ese primer amor con esa conexión de los hinchas que siempre va a estar dentro de mi corazón".

Anselmi asegura que quiere que le vaya bien a Cruz Azul y le gustaría volver al equipo

El entrenador confesó que quiere que le vaya bien a Cruz Azul por todo el cariño que le tiene y elogió a la afición por siempre estar apoyando el equipo. Detalló que con el presidente del equipo tuvo una relación muy cercana y espera en un futuro poder hablar ocn él para poder aclarar ciertas diferencias que podrían tener.

"Quiero mucho a Cruz Azul. Quiero que le vaya bien a Cruz Azul. La hinchada de Cruz Azul va estar ahí por siempre y creo que en algún momento, sobre todo con Víctor (Velazquez), que es el presidente de Cruz Azul, debemos tomarnos un café y hablar porque la relación que nosotros teníamos y el sentimiento que yo tenía para con él realmente... no te digo que un padre, pero una persona que formaba parte de mi círculo íntimo y de mi familia y que eso se rompa es lo que más me duele porque lo sigo pensando. No en su momento, es algo que me duele, me duele porque lo que construímos juntos, el camino, lo que hemos vivido, terminar de esa forma, a mí no me gusta. Yo no puedo estar peleado con alguien, necesito solucionarlo. Soy bastante emocional. En algun momento lo tendremo que charlar".

Martín Anselmi: "La conexión con el hincha de @CruzAzul no la voy a olvidar nunca en mi vida, porque fueron especiales, la hinchada de #CruzAzul fue la primera que me brindó ése cariño" 🥹



Vía: tedejoenorsai pic.twitter.com/Zwc5SDIdQB — AzlJLado (@jorgeluazul) March 19, 2026

Por último, aseguró que considera que es una historia que todavía no tiene final y que en un futuro le gustaría regresar al equipo aunque por el momento reconoció que tiene muy buen entrenador la Máquina.

"La canción dice, una historia todavía sin final, creo que ese final no es el que yo quería, yo cambiaría muchas cosas de mi carrera por haber conseguido la décima con Cruz Azul. Pero bueno, en este tipo de respuestas me gusta ser produnte porque sino uno parece que esta intentando y nada que ver. Tiene un gran entrenador, tengo relación muy buena y le esta yendo muy bien, tiene un gran futuro por delante. Creo que esa historia todavía sin final, ¿Por qué no?"

