Estrella mundial habla sobre Erik Lira y avala su fichaje al Mónaco

El futbol mexicano en general está a la espera de que uno de sus mejores futbolistas logre el tan mencionado y ansiado paso rumbo al balompié europeo. Y en medio de dicho contexto, un jugador del Mónaco habló de Erik Lira, todavía mediocampista de Cruz Azul. Estas fueron las palabras de Ansu Fati para recalcar el buen nivel del nacido en Ciudad de México.

¡Pumas ilusiona! Caixinha deja el banquillo tras la derrota

¿Qué dijo Ansu Fati sobre Erik Lira?

El futbolista español fue una de las grandes promesas que formó el Barcelona en La Masía, sin embargo las lesiones le impidieron afianzarse como el gran referente. En ese sentido, Ansu Fati recién fue fichado de manera definitiva por el Mónaco. Y para sorpresa de muchos, el atacante habló sobre la posibilidad de ver a Erik Lira en el equipo francés.

En palabras para un medio mexicano, Ansu indicó que saben de la calidad del mediocampista mexicano, pues le vieron en la Copa del Mundo. Además, elogió el trabajo de la selección azteca en el torneo internacional. Con eso, es claro que las gestiones continúan para que Erik logre su sueño europeo, tomando en cuenta que el mercado de fichajes cierra hasta septiembre.

“Sí lo vi en el Mundial, la verdad que muy bien. México me sorprendió, creo que a todos. Seguramente, si Carlos (Aviña) y la gente que trabaja en el club lo analizan, verán las virtudes que tiene y si puede encajar en el equipo”.

@lukitaalu 🚨ANSU FATI HABLA DE MEXICANO ERIK LIRA Y SI LLEGA AL MÓNACO ♬ sonido original - lukis

¿Por qué el fichaje de Erik Lira con el Mónaco no se ha cerrado?

Aunque muchos hablan del precio que Cruz Azul estaría trazando para la salida de su futbolista, se indica que en gran medida el Mónaco no ha apretado para cerrar la transferencia por la falta de plazas para no europeos. En ese sentido, los próximos días y movimientos en la plantilla del equipo son claves para pensar que Erik Lira sea una de las prioridades para el club de la Ligue 1. Mientras no haya movimientos en el ámbito de los futbolistas, será complicado que se apueste por el fichaje.