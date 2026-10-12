Sebastián Abreu revela más detalles de la lesión de Gilberto Mora

Mientras se habla de que Gilberto Mora no se iría a Liverpool porque hay otro equipo que habría ofertado por él, el joven futbolista mexicano atraviesa un periodo de recuperación que le impidió tener actividad con Xolos de Tijuana. Su ausencia en los últimos compromisos generó dudas sobre su estado físico.

Lo cierto es que Gilberto Mora presenta molestias físicas y por ese motivo no jugó el último partido con los Xolos de Tijuana ante los Bravos de Juárez (1-1). Pues Sebastián Abreu explicó en conferencia de prensa cuál es el problema que afecta al jugador de 17 años y aclaró si existe algún motivo para encender las alarmas.

|Crédito: Gilberto Mora / IG

Esto dijo Sebastián Abreu sobre Gilberto Mora y su lesión

El entrenador de Xolos explicó que Mora presenta una inflamación en la cadera, por lo que descartó que su problema actual corresponda a una lesión en el tobillo, como se había reportado durante la fecha FIFA. El joven continúa con su recuperación y el cuerpo técnico busca darle el tiempo necesario antes de que vuelva a competir.

TE PUEDE INTERESAR:



Abreu descartó que la situación sea grave y aseguró que está controlada. La prioridad es que el joven mexicano recupere las condiciones físicas adecuadas antes de volver a jugar, sin apresurar su regreso.

Gilberto Mora tendrá nuevo compañero en Xolos de Tijuana|Crédito: @Xolos / X

¿Qué tan preocupante es la lesión de Gil Mora para el "Loco" Abreu?

“Gil tiene inflamaciones, y lo que más nos preocupa a nosotros es darle los tiempos de recuperación de volúmenes, cargas, pero no hay ningún tipo de lesión, nada que alarmar, nada que preocuparse”, explicó Abreu.

“A la edad de él debemos tener mucho cuidado de que no pase a mayores, está todo controlado”, agregó el entrenador. De esta manera, el cuerpo técnico busca evitar que las molestias se prolonguen mientras Mora continúa su proceso de desarrollo.

Gilberto Mora, entre el elogio de Messi y el interés de Europa

Mientras avanza su recuperación, Mora también aparece en el radar del futbol internacional. Lionel Messi lo incluyó entre las futuras promesas del futbol en un contenido promocional de Adidas, junto a jóvenes talentos de distintos países.

Además, reportan que clubes de Europa como el Liverpool y el Borussia Dortmund, entre otros, estarían interesados en una transferencia cuando cumpla los 18 años.

