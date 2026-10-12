Estalla la polémica en Barcelona con Lionel Messi: “¿Quién se ha creído? el Barsa está por encima suyo”

Así como Lionel Messi se retiró de la selección de Argentina con 18 récords, el futbolista volvió a quedar en el centro de la conversación en Barcelona por unas declaraciones de un exdirigente del club. La discusión gira en torno a una posible despedida del argentino ante los aficionados del equipo donde desarrolló gran parte de su carrera.

Mientras que Messi eligió a Gilberto Mora como una de las estrellas del futuro, Joan Gaspart, expresidente del Barcelona, cuestionó que la despedida del argentino pudiera depender de quién ocupe la presidencia de la institución. “¿Quién se ha creído? El Barça está por encima suyo”, sostuvo.

Lionel Messi |Getty Images

El ex presidente del Barcelona, Joan Gaspart, fue durísimo contra Messi

Gaspart, quien presidió el Barcelona entre 2000 y 2003, se refirió a Messi durante una entrevista en un podcast partidario. El ex directivo recordó que Messi llegó al Barcelona cuando tenía 13 años, durante su gestión, y consideró que el argentino debería despedirse de los aficionados independientemente de quién sea el presidente en ese momento.

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“Solo hay una cosa que no se tiene que olvidar, que el Barça está por encima suyo”, afirmó. Luego, al cuestionar la posibilidad de que Messi condicionara una despedida a la presencia de Joan Laporta en la presidencia, lanzó la frase que generó repercusión: “¿Quién se ha creído?”.

¿Por qué hay enojo del expresidente del Barcelona con Messi?

El malestar expresado por Gaspart está relacionado con la posibilidad de que Messi vincule su eventual regreso al Barcelona con la presencia de Laporta en la presidencia. El exdirigente aseguró que no asistiría a un homenaje si se realizara bajo esas condiciones y defendió que la despedida debería estar por encima de las diferencias institucionales.

"Mis nietos prefieren a Lamine Yamal"

Durante la misma entrevista, Gaspart contó una anécdota familiar para explicar la popularidad que, según él, tiene Lamine Yamal entre las nuevas generaciones de aficionados del Barcelona.

“Les he preguntado porque les ibas a comprar una camiseta del Barça. Les he dicho: ‘¿Pongo Messi o pongo Lamine?’. ‘Pon Lamine, hombre’, me dijeron”, relató.

El expresidente agregó que sus familiares más jóvenes reconocieron a Messi cuando les mencionó su nombre, aunque eligieron la camiseta de Yamal.

