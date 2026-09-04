Lionel Messi, futbolista de 39 años: “Me arrepiento de muchas cosas, pero de esta más”

En las últimas semanas Lionel Messi se volvió tendencia por su retiro de la Selección de Argentina. El futbolista atraviesa una etapa diferente de su carrera, pero su historia sigue marcada por las decisiones que tomó desde muy joven y que lo llevaron a convertirse en, para muchos, el mejor deportista de todos los tiempos.

Leo siempre hizo énfasis en ser buena persona, como lo educó su padre, Jorge Messi, quien falleció el pasado 8 de agosto. Esa enseñanza familiar estuvo presente durante distintas etapas de su vida y también en la forma en la que ahora busca educar a sus hijos, a quienes suele aconsejar que aprovechen las oportunidades que tienen. Pues él se arrepiente de algo.

¿De qué se arrepiente Messi?

El rosarino recordó algunos momentos de su infancia y adolescencia durante una charla en el podcast Miro de atrás. Leo Messi se arrepiente de no haber terminado sus estudios, una etapa que quedó interrumpida por su decisión de viajar a España para continuar su formación futbolística en las divisiones inferiores del Barcelona.

TE PUEDE INTERESAR:



“Me arrepiento de muchísimas cosas. Se lo digo a mis hijos: tener una buena educación, no haber aprendido inglés de chico”, explicó el futbolista. También señaló que tuvo oportunidades para estudiar y que, al encontrarse posteriormente con distintas personalidades, llegó a sentirse limitado por no haber adquirido determinados conocimientos.

¿Qué nivel de estudios tiene Messi?

Ya en Barcelona, Leo estudió durante varios años junto a los jóvenes de La Masía. Con el paso del tiempo, Messi reconoció que le hubiera gustado aprovechar más sus años de estudio.

Lionel Messi comenzó su formación escolar en Rosario y posteriormente continuó sus estudios en Barcelona mientras avanzaba dentro de las categorías juveniles del club. El propio futbolista explicó que completó varios cursos en España junto a otros jugadores de La Masía.

El capitán de la albiceleste pediría un permiso especial al club de la MLS para viajar a Rosario y estar en el funeral de su padre.|Leo Messi

El propio Messi ha reconocido que esta situación es una de las cosas que observa de manera diferente con el paso de los años. Por eso, cuando habla con sus hijos, insiste en la importancia de que aprovechen las posibilidades educativas.

¿Qué idiomas sabe hablar Messi?

Lionel Messi desarrolló prácticamente toda su carrera profesional en España antes de continuar su trayectoria en Francia, Estados Unidos y la Selección Argentina. Su idioma principal es el español y durante su extensa etapa en Barcelona lo vinculan con el catalán. Además, ha aprendido algo de inglés y de francés.

Su confesión mostró una faceta diferente del argentino. Pese a su grandeza, Messi también reconoce que existen aspectos de su vida personal que habría hecho de otra manera.

