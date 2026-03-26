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OFICIAL: Anuncian el precio de los boletos para el partido de Toluca vs LA Galaxy en Concachampions

El conjuno del Toluca confirmó en sus redes sociales el precio de los boletos para el partido ante LA Galaxy de los Cuartos de Final de la Concachampions

Estadio Nemesio Diez
El Estadio Nemesio Diez lucirá a reventar, por lo que se recomienda llegar con anticipación para apartar lugar en una pensión cercana|@tolucafc

Escrito por: Iván Vilchis

Este miércoles 25 de marzo del 2026, el conjunto del Toluca publicó en sus redes sociales el precio de los boletos para el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concachampion 2026 en el Estadio Nemesio Diez.

Los diablos informaron que el precio para el juego ante LA Galaxy van desde los $240 hasta los $1050. Los precios de los boletos son:

  • Trib. Diablos N3 $240
  • Trib. Diablos N2 - N1 $270
  • General N2 $330
  • General N1 $360
  • Preferente N2 $420
  • Preferente N1 $480
  • Escarlata Alta $480
  • Plateas $570
  • VID Eurus $1050

¿Cuándo juegan Toluca vs LA Galaxy?

Para el juego de ida de los Cuartos de Final de la Concachampions 2026, se disputa el siguiente miércoles 8 de abril del 2026 en punto de las 21 horas tiempo del centro de México en el Estadio Nemesio Diez.

  • Toluca vs LA Galaxy
  • 21 horas tiempo del Centro de México
  • Estadio Nemesio Diez

Es un partido clave para los diablos que buscará hacer pesar su localia pues necesita tomar ventaja en el juego de ida. El gol de visitante es criterio de desempate por lo que no deben de permitir que el LA Galaxy termine marcando.

Para la vuelta, los diablos van de visita y en caso de meter gol, pueden complicar la llave.

Así llegan Toluca y LA Galaxy a los Cuartos de Final de Concachampions

Para el enfrentamiento, Toluca llega de remontar el marcador en los Octavos de Final pues en el juego de ida terminó perdiendo 3-2 de visitante y en la vuelta se impuso 4-0 ante San Diego FC consiguiendo su pase a la siguiente fase.

Por otra parte, LA Galaxy no tuvo complicaciones al eliminar 6-0 al Mount Pleasant en los Octavos de Final.

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