¡Apuntan contra Miguel Herrera!:''A Costa Rica le cuesta la localía’’

Miguel Herrera y Costa Rica tendrán una fecha FIFA vital en sus aspiraciones mundialistas. El cuadro 'tico' dirigido por el estratega mexicano visitará Haití en su primera parada y después recibirá a Honduras para encarar el duelo contra el líder del sector en un partido que pinta sumamente complicado para el 'Piojo' y compañía.

Jorge Luis Pinto, ex estratega de Costa Rica charló con Chepe Bomba y expresó su opinión sobre el cotejo que sostendrán la H y los 'ticos' en la última fecha: “Es un partido lindo; me encantaría estar en cualquiera de los dos bancos. A Costa Rica le cuesta la localía, le ha pesado la presión de la gente. Será un partido tenebroso, de esos entre dos países que me encantaría que fueran ambos al Mundial”, comentó Pinto.

Por otro lado, dejó en claro que sería irremediable sí Costa Rica no clasifica a una justa mundialista de 48 selecciones y en las que no México, Canadá y Estados Unidos ya está dentro: “Sería un golpe duro para todos: para Miguel Herrera, para los jugadores y para el país. Ellos saben lo que es estar en los Mundiales; sería muy difícil quedarse fuera”, expresó.

¿Horas contadas para Miguel Herrera?

Finalmente, dejó en claro que su nombre ha sonado últimamente tras los empates de el combinado nacional en las eliminatorias y que un mal resultado de Herrera en esta Fecha FIFA tambalearía al mexicano de su puesto: “En Costa Rica, cuando se pierde un partido, ponen a Pinto en la palestra.

De pronto ellos tienen su plan, pero en algún momento un directivo argentino no quería saber nada de Pinto, eso lo supe, me lo contaron, trajo a otras personas y por eso se dio la intermitencia de Costa Rica. Ojalá que a Miguel Herrera y a este grupo les vaya bien; necesitan dar más de lo que han dado”, dijo Pinto.

Costa Rica se verá las caras con los caribeños mañana jueves 13 de noviembre en punto de las 8:00 pm. De momento, los 'Ticos' son segundos con seis unidades, un punto más que Haití y el martes 18 de este mes recibirán a la H en el duelo final de la fase de grupos, mientras que, Haití visitará Nicaragua.