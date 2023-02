El árbitro o el VAR, no sé quién carambolas manda: Javier Aguirre

Barcelona, España. El mexicano Javier Aguirre, técnico del equipo Mallorca, habló en conferencia de prensa al terminar el encuentro donde su equipo cayó ante el Espanyol por marcador de 2-1 en el RCDE Stadium donde afirmó que no salieron a especular

Resumen: Mazatlán 1-2 Pumas | Jornada 9, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

El ‘Vasco’ Aguirre se mostró, pese a todo, satisfecho por la forma de jugar de su equipo: “Ponerse 1-0 de esa manera y el 2-1 de esa otra manera te deja con mal sabor de boca. El equipo no se escondió y lo intentó hasta el final, pero no pudo ser y debemos felicitar al Espanyol”.

Te puede interesar: VIDEO: Espectacular triplete de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr

Javier Aguirre manda mensaje al arbitraje

Pese a no hablar directamente de los árbitros, el mexicano sí apuntó a los medios de comunicación que se interesaron por ciertas jugadas polémicas que trasladaran sus preguntas a los futbolistas “y al que tiró a puerta y le dio en la mano a un chico del Espanyol”.

El técnico del Mallorca insistió en que “en televisión se ve el golpeo, otra cosa es si es punible o no”. “En la televisión lo vi yo, lo viste tú, lo vio el VAR, le pega así (señalándose el antebrazo) y bueno, para eso está el VAR, para hacer justicia. Como estoy fuera y lejos mi opinión no sirve”, añadió el ‘Vasco’.

En cualquier caso, el técnico afirmó que no es árbitro ni pretende serlo. “Les respeto muchísimo”, apuntó. Además, subrayó que el VAR le “encanta”, aunque apostilló que sigue “con la pelea de quién llama a quién (si el árbitro al VAR o viceversa), no sé quién carambolas manda”. “Es mi eterna duda, pero no es el caso de hoy, dijeron ni lo llamo y ya está", agregó.

Te puede interesar: Xavi Hernández se concentra en LaLiga y la Copa del Rey

Por otra parte, Javier Aguirre apuntó que los futbolistas están “con los pies en el suelo”, pese a ver al equipo en la zona noble de la clasificación y se mostró prudente. “Nos estamos consolidando en Primera y queremos seguir creciendo como institución”, apuntó.

Mallorca suma 31 puntos para ubicarse en la octava posición en la tabla.