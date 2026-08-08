¡Aremi Fuentes conquista la plata! México sube al podio en halterofilia

¡México suma una nueva medalla! 🇲🇽🥈 Aremi Fuentes conquistó la medalla de plata en la halterofilia femenil durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

La mexicana protagonizó una destacada competencia, demostrando fuerza, técnica y determinación en cada uno de sus levantamientos para asegurar un lugar en el podio y darle a México otra importante presea.

