Arsenal se mantiene invicto tras vencer al Manchester United

El cierre de la jornada de la Premier League se dará desde el Emirates Stadium con un interesante Arsenal vs Manchester United. Dos equipos que están acostumbrados a dar emociones y encontrar la portería rival.

Así llegan Arsenal y Manchester United

En la fecha anterior, Arsenal se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2-2 frente a Fulham.

En la jornada anterior, Manchester United derrotó 3-2 a Nottingham Forest, en un juego de muchas emociones. En total suma 1 triunfo y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 4 goles y le marcaron 4 en su arco.

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Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 22 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y Arsenal lo ganó por 3 a 2.

La tabla de la Premier League

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Manchester City 12 4 4 0 0 9 2 Tottenham 10 4 3 1 0 7 3 West Ham United 10 4 3 1 0 5 6 Arsenal 7 3 2 1 0 2 10 Manchester United 6 3 2 0 1 0

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Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2023-2024

Fecha 5: vs Everton: 16 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Tottenham: 24 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Bournemouth: 30 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Manchester City: 7 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Chelsea: 21 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2023-2024

Fecha 5: vs Brighton and Hove: 16 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Burnley: 23 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Crystal Palace: 30 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Brentford: 7 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Sheffield United: 21 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Horario Arsenal y Manchester United, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas

Colombia y Perú: 10:30 horas

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas

Venezuela: 11:30 horas

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