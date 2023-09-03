Arsenal se mantiene invicto tras vencer al Manchester United
Arsenal y Manchester United cierran la jornada de la Premier League con este duelazo desde el Emirates Stadium, con un par de clubes acostumbrados a marcar goles
El cierre de la jornada de la Premier League se dará desde el Emirates Stadium con un interesante Arsenal vs Manchester United. Dos equipos que están acostumbrados a dar emociones y encontrar la portería rival.
Así llegan Arsenal y Manchester United
En la fecha anterior, Arsenal se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2-2 frente a Fulham.
En la jornada anterior, Manchester United derrotó 3-2 a Nottingham Forest, en un juego de muchas emociones. En total suma 1 triunfo y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 4 goles y le marcaron 4 en su arco.
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Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 22 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y Arsenal lo ganó por 3 a 2.
La tabla de la Premier League
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Manchester City
|12
|4
|4
|0
|0
|9
|2
|Tottenham
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|3
|West Ham United
|10
|4
|3
|1
|0
|5
|6
|Arsenal
|7
|3
|2
|1
|0
|2
|10
|Manchester United
|6
|3
|2
|0
|1
|0
Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2023-2024
- Fecha 5: vs Everton: 16 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Tottenham: 24 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Bournemouth: 30 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Manchester City: 7 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Chelsea: 21 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2023-2024
- Fecha 5: vs Brighton and Hove: 16 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Burnley: 23 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Crystal Palace: 30 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Brentford: 7 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Sheffield United: 21 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Arsenal y Manchester United, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
- Colombia y Perú: 10:30 horas
- El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
- Venezuela: 11:30 horas
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