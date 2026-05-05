ÚLTIMA HORA: El primer equipo finalista de la Champions League 2025-2026

Este martes 5 de mayo del 2026, se definió al primer equipo finalista de la UEFA Champions League. El primer equipo que avanza a la gran final salió de la cerrada llave entre Arsenal vs Atlético de Madrid.

El primer equipo en meterse a la gran final es el conjunto del Arsenal que logró imponerse 2-1 en el marcador global. Todo se definió en la vuelta, un encuentro muy cerrado con pocas emociones pues son dos equipos que tienden a dejar pocos espacios y en el ataque arriesgan lo suficiente.

El gol que les dio el pase a la siguiente fase llegó al minuto 44 del primer tiempo, Saka se encontró con un rebote en el área que logró mandar al fondo de las redes y darle la victoria a su equipo.

BIG GOAL!! Saka pounces to give us the lead from close range 🤩 🔴 1-0 🔵 (45) pic.twitter.com/dCxkgNNrqd — Arsenal (@Arsenal) May 5, 2026

Arsenal ya espera a su rival para la final que se define este miércoles 6 de mayo del 2026 entra Bayern Munich vs PSG, encuentro que llega con una ventaja para el equipo francés que logró ganar la ida 5-4.

Así fue el juego de ida Atlético de Madrid vs Arsenal

En la ida, ninguno de los dos equipo logró imponerse en el marcador pues terminó empatado 1-1. El primero en abrir el marcador fue Gyokeres que desde los once pasos abrió el marcador para el Arsenal, pero al minuto 56, Álvarez empató el marcador desde los once pasos con un gran tiro de penal, por lo que todo se definiría en la vuelta.