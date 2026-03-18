ÚLTIMA HORA: El primer partido definido de Cuartos de Final de la Champions League

Este martes 17 de marzo del 2026, se definieron a los primeros cuatro equipos clasificados a los Cuartos de Final de la Champions Leagues 2026 y el primer partido.

Con 4 equipos ya clasificados, el primero encuentro de Cuartos de Final de la Champions League ya confirmado y definido es el Arsenal vs Sporting Lisboa.

Our last-eight opponents are set ✊ pic.twitter.com/vpBz7GKE1Q — Arsenal (@Arsenal) March 17, 2026

Así clasificaron Arsenal y Sporting Lisboa

El conjunto del Arsenal logró avanzar al ganar la serie 3-1 con el marcador global. El equipo de la Premier League logró vencer al Leverkusen. En el juego de ida empataron 1-1 pero en la vuelta se impuso el Arsenal al ganar 2-0 y sellar su boleto.

Los gunners siguen el paso perfecto de la Champions League luego de que en la fase de grupos tuvieron un pase de grupos perfecto al tener 8 victorias y clasificar en primer lugar de la tabla de posiciones.

Por otra parte, el Sporting Lisboa logró remontar el marcador ante el Bodo. El equipo de Portugal perdió 3-0 en el juego de ida y en la vuelta, lograron empatar el marcador global, para en tiempos extra terminar de remonatar al ganar 5-0.

El Sporting ha desmostrado su calidad jugando de local por lo que buscará complicarle la serie al Arsenal. La fecha en la que se enfrentarán: el juego de ida sería el 7 de abril del 2026 y la vuelta sería para el 14 de abril del 2026.

Los cuatro equipos clasificados a Cuartos de Final de la Champions League

Los cuatro equipos que ya se encuentran clasificados a los Cuartos de Final son:



Arsenal

Sporting Lisboa

Real Madrid

PSG