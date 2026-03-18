ÚLTIMA HORA: El primer partido definido de Cuartos de Final de la Champions League
Ya con cuatro equipos clasificados, se definió el primer partido de los Cuartos de Final de la Champions League 2025-2026
Este martes 17 de marzo del 2026, se definieron a los primeros cuatro equipos clasificados a los Cuartos de Final de la Champions Leagues 2026 y el primer partido.
Con 4 equipos ya clasificados, el primero encuentro de Cuartos de Final de la Champions League ya confirmado y definido es el Arsenal vs Sporting Lisboa.
Our last-eight opponents are set ✊ pic.twitter.com/vpBz7GKE1Q— Arsenal (@Arsenal) March 17, 2026
Así clasificaron Arsenal y Sporting Lisboa
El conjunto del Arsenal logró avanzar al ganar la serie 3-1 con el marcador global. El equipo de la Premier League logró vencer al Leverkusen. En el juego de ida empataron 1-1 pero en la vuelta se impuso el Arsenal al ganar 2-0 y sellar su boleto.
Los gunners siguen el paso perfecto de la Champions League luego de que en la fase de grupos tuvieron un pase de grupos perfecto al tener 8 victorias y clasificar en primer lugar de la tabla de posiciones.
Por otra parte, el Sporting Lisboa logró remontar el marcador ante el Bodo. El equipo de Portugal perdió 3-0 en el juego de ida y en la vuelta, lograron empatar el marcador global, para en tiempos extra terminar de remonatar al ganar 5-0.
El Sporting ha desmostrado su calidad jugando de local por lo que buscará complicarle la serie al Arsenal. La fecha en la que se enfrentarán: el juego de ida sería el 7 de abril del 2026 y la vuelta sería para el 14 de abril del 2026.
Los cuatro equipos clasificados a Cuartos de Final de la Champions League
Los cuatro equipos que ya se encuentran clasificados a los Cuartos de Final son:
- Arsenal
- Sporting Lisboa
- Real Madrid
- PSG
Round-up: Arsenal, Madrid, Paris, Sporting CP through 🗞️#UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 18, 2026