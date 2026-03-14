VIDEO: Así fue el primer gol de Ebere con Cruz Azul en la derrota de 4-2 ante Pumas

Este sábado 14 de marzo del 2026 , Christian Ebere logró marcar su primer gol con Cruz Azul en el partido que tuvieron ante Pumas en las instalaciones de Cantera de la categoria Sub-21.

Ebere logró marcar el primer gol del Cruz Azul, que igualó el marcador por un momento 1-1. Al minuto 17, desde los onces pasos logró marcar su primer gol con la playera celeste en la categoria Sub-21.

⚽️ Ebere hizo el 1-1 en Cantera 3-1 lo gana Pumas de momento con gol incluido del “Catita” Domínguez pic.twitter.com/KWrYKkDX3m — Yeudiel Pacheco (@yeudielpacheco) March 14, 2026

El encuentro terminó con la victoria de los universitarios 4-2, un resultado muy abultado para los celestes que en el primer tiempo del juego ya lo perdían 4-1.

En el once titular también apareció el arquero Kevin Mier que poco a poco empieza a sumar minutos tras su fuerte lesión pero destaca la fuerte goleada que se llevó.

Christian Ebere estaría convocado para enfrentar a Pumas en la noche

Cruz Azul se mide ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México. Partido correspodiente a la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Se espera que Christian Ebere sea convocado para el encuentro ante Pumas con el primer equipo y pueda estar en la banca. En caso de ser necesario, tenga minutos en el terreno de juego.

JUEGA LA MÁQUINA CEMENTERA EN EL OLÍMPICO UNIVERSITARIO. 💙🚂 JUNTOS POR LOS TRES PUNTOS. 🔥 DALE, CRUZ AZUUUUUL. pic.twitter.com/wHKtkuS5p3 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 14, 2026

Es importante mencionar que le futbolista se encuentra en un proceso de adaptación a la altura de la Ciudad de México, motivo por el que no ha tenido tantos minutos con el equipo.