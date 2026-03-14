VIDEO: Así fue el primer gol de Ebere con Cruz Azul en la derrota de 4-2 ante Pumas
Christian Ebere logró marcar su primer gol como futbolista de Cruz Azul en la derrota 4-2 ante Pumas
Este sábado 14 de marzo del 2026, Christian Ebere logró marcar su primer gol con Cruz Azul en el partido que tuvieron ante Pumas en las instalaciones de Cantera de la categoria Sub-21.
Ebere logró marcar el primer gol del Cruz Azul, que igualó el marcador por un momento 1-1. Al minuto 17, desde los onces pasos logró marcar su primer gol con la playera celeste en la categoria Sub-21.
⚽️ Ebere hizo el 1-1 en Cantera
3-1 lo gana Pumas de momento con gol incluido del “Catita” Domínguez pic.twitter.com/KWrYKkDX3m
— Yeudiel Pacheco (@yeudielpacheco) March 14, 2026
El encuentro terminó con la victoria de los universitarios 4-2, un resultado muy abultado para los celestes que en el primer tiempo del juego ya lo perdían 4-1.
Acaba la primera mitad.#PUM 4-1 #CAZ#Sub21 pic.twitter.com/qu5o9WwOKs— Cruz Azul Fuerzas Básicas (@AzulBasicas) March 14, 2026
En el once titular también apareció el arquero Kevin Mier que poco a poco empieza a sumar minutos tras su fuerte lesión pero destaca la fuerte goleada que se llevó.
Christian Ebere estaría convocado para enfrentar a Pumas en la noche
Cruz Azul se mide ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México. Partido correspodiente a la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.
Se espera que Christian Ebere sea convocado para el encuentro ante Pumas con el primer equipo y pueda estar en la banca. En caso de ser necesario, tenga minutos en el terreno de juego.
JUEGA LA MÁQUINA CEMENTERA EN EL OLÍMPICO UNIVERSITARIO. 💙🚂
JUNTOS POR LOS TRES PUNTOS. 🔥
DALE, CRUZ AZUUUUUL. pic.twitter.com/wHKtkuS5p3
— CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 14, 2026
Es importante mencionar que le futbolista se encuentra en un proceso de adaptación a la altura de la Ciudad de México, motivo por el que no ha tenido tantos minutos con el equipo.