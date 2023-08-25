Así se vivió el primer día de visorías en Mazatlán de D-But FC

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Revive todas las emociones del capítulo final de DBUT FC, en donde conocimos a los ganadores que ahora tendrán la oportunidad de jugar con Mazatlán
Conocimos a los ganadores de DBUT FC tras la última Gala de Eliminación, además, repasamos lo sucedido a lo largo de los últimos meses en la Casa DBUT
Varios famosos, incluidos muchos grandes futbolistas, visitaron a los participantes de DBUT FC para darle consejos a los jóvenes que buscaban el sueño
Yostin fue declarado como el ganador de DBUT FC tras una última Gala de Eliminación y ahora jugará profesionalmente en la Liga BBVA MX con el Mazatlán
La Gala de Eliminación final en DBUT FC arrojó a los ganadores y también conocimos a los que se quedaron con el cuarto lugar en el reality show de futbol
Los debutantes pusieron a prueba la precisión desde la media distancia mientras David Medrano los observaba de cerca, los resultados te sorprenderán
Laisha Espinoza ganó DBUT FC y ahora jugará profesionalmente con el Mazatlán FC, la Gala de Eliminación final estuvo cargada de emociones
Los ganadores de DBUT FC, Yostin Valadez y Laisha Espinosa, volaron a Mazatlán para conocer las instalaciones del Mazatlán FC y firmar su contrato profesional
Revive los mejores momentos de DBUT FC a lo largo de tres meses que tuvieron de todo un poco, por fin conocimos a los ganadores que debutarán con Mazatlán
Por si te lo perdiste te dejamos el penúltimo capítulo de DBUT FC y pronto conoceremos a los ganadores de firmar un contrato con el Mazatlán FC