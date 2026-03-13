Puebla vs Necaxa: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

Este viernes 13 de marzo del 2026, inicia la actividad de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y el primer encuentro del día es el Puebla vs Necaxa, encuentro clave del clásico Viernes Botanero.

El encuentro del Puebla vs Necaxa se va a disputar en punto de las 19 horas tiempo del centro de México desde el Estadio Cuauhtémoc y es un partido que podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete, la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

El Estadio Cuauhtémoc abre sus puertas 🏟️ El #ViernesBotanero arranca con el Puebla vs Necaxa... IMPERDIBLE por @AztecaSiete 📅 Esta tarde

🕖 6:50 PM⁣⁣

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El juego tendrá la narración y el analisis de Carlos 'Warrior' Guerrero, Zague, Francisco Chacón, Omar Villarreal y Jésus Joel Fuentes.

Así llegan Puebla y Necaxa

Para el partido de Puebla vs Necaxa, ambos equipos quieren poder lleavrse los tres puntos para poder subir posiciones en la tabla. En el caso del conjunto de la Franja, llegan en el décimo lugar con 11 puntos conseguidos luego de tres victorias, dos empates y cinco derrotas.

Hoy es en mi ‘safe place’ 🏟️, donde se siente el 🔵⚪️ en la piel y donde #LaFranjaNosUne🎽 a todos los poblanos.



Nos vemos en el Cuauhtémoc banda Enfranjada, porque HOY JUEGA EL PUEBLOTA. 🔥 pic.twitter.com/RcFI4bfaxq — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) March 13, 2026

El equipo ha mostrado un gran nivel de juego en sus útlimos encuentro, logrando ganar hasta dos encuentros de sus últimos tres partidos.

Por otra parte, Necaxa llega con una racha negativa en resultados pues el equipo se ubica en el lugar 16 de la tabla con 9 puntos conseguidos y registra cuatro derrotas de fomra consecutiva.