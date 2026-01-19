Así quedó la tabla general de la Liga BBVA MX tras la jornada 3 del Clausura 2026

El Torneo Clausura 2026 tiene un líder absoluto tras tres jornadas disputadas; las Chivas del Guadalajara. El cuadro dirigido por Gabriel Milito es el único equipo de la Liga MX que mantiene paso perfecto con tres triunfos al hilo en este inicio de semestre. En segundo lugar, se encuentra el bicampeón del futbol mexicano con dos triunfos y un empate, por lo que podríamos ir descartando la famosa 'campeonitis'.

Rayados de Monterrey completa el podio con seis unidades, la Pandilla cayó en la primera fecha justamente contra los Diablos Rojos del Toluca, pero poco a poco revirtieron los resultados. Cruz Azul y Atlas también tienen seis unidades, mientras que, Pumas se mantiene en el sexto lugar tras un triunfo y dos empates.

Tabla general del Clausura 2026 tras la jornada 3

Chivas del Guadalajara - 9 puntos Deportivo Toluca - 7 puntos Rayados de Monterrey - 6 puntos Cruz Azul - 6 puntos Atlas del Guadalajara - 6 puntos Pumas UNAM - 5 puntos Xolos de Tijuana - 5 puntos Atlético San Luis - 4 puntos Club León - 4 puntos Tigres UANL - 4 puntos Bravos de Juárez - 4 puntos Pachuca - 4 puntos Necaxa - 3 puntos Puebla - 3 puntos América - 2 puntos Querétaro - 1 punto Santos Laguna - 1 punto Mazatlán. - 0 puntos

Chivas sin seleccionados

Dura prueba tendrá el Rebaño Sagrado en la jornada 4 del Torneo Clausura 2026 cuando visite el Alfonso Lastras para enfrentar al Atlético San Luis. Además de lo complicación que es ir de visita, Milito no podrá contar con varias de sus estrellas debido a su llamado a Selección Mexicana en una fecha que no es FIFA. Raúl Rangel, Richard Ledezma, Bryan González, Luis Romo, Roberto Carlos Alvarado, Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Armando González fueron convocados por Javier Aguirre para los compromisos ante Panamá y Bolivia, por lo que el entrenador argentino tendrá que sortear el compromiso de la fecha 4 con un equipo suplente.