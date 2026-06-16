Así sería la reconstrucción del proyecto en los Pumas de la UNAM

Cuando la nación puma había encontrado motivos reales y totalmente justificados para ilusionarse, de un momento a otro todo se cayó con la salida de dos emblemas del equipo tras el fracaso de perder el título de la liga ante Cruz Azul. Por eso, la reconstrucción del proyecto iría por rumbos que algunos no ven con buenos ojos. Esto es lo que se sabe al momento alrededor de Pumas.

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¿Quiénes saldrán de Pumas rumbo al Apertura 2026?

Pese a que el Mundial está en marcha, la Liga BBVA MX aclaró que se comenzará el torneo el próximo 16 de julio, mientras la Copa Mundial juega sus minutos finales. Ante eso, los Pumas no tienen tiempo para lamentos y la directiva batalla para blindar lo que le queda, confirmadas dos bajas ampliamente conocidas por todos.

Aunque solo se ha hecho oficial lo del estratega, la baja de Jordan Carrillo es un tema que incluso el dueño de Santos ya confirmó. Y los auriazules se enfrentan a otros dos grandes problemas: el final de los contratos de múltiples elementos y el final de cesiones que realmente sí le funcionaron al equipo. Todos excepto Alan Medina (él en agosto), terminan vínculo en diciembre.

Jugadores que terminan contrato - Guillermo Martínez, Ángel Rico, Rodrigo López, Leo Suárez, Pablo Monroy, Ángel Azuaje, Jesús Rivas y Pablo Lara.

Guillermo Martínez, Ángel Rico, Rodrigo López, Leo Suárez, Pablo Monroy, Ángel Azuaje, Jesús Rivas y Pablo Lara. Jugadores que terminan préstamo - César Garza, Robert Morales y Tony Leone.

¿Hay rumores de altas de Pumas rumbo al Apertura 2026?

Lo que precisamente preocupa al aficionado universitario, es que no hay buenas noticias en el tema de los fichajes. Realmente se lee preocupante (aunque muy probablemente varios serán descartes) la cantidad de nombres que terminan contrato en diciembre. Pero por ahora solamente hay rumores de fichajes, pero ninguna compra ya realizada.