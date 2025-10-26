Así va la tabla de LaLiga de España tras el CLÁSICO de la fecha 10

En un encuentro que acaparó la atención de la Fecha 10 de LaLiga española, el Real Madrid se impuso 2-1 sobre el Barcelona en el Santiago Bernabéu, consolidándose como líder con 27 puntos, cinco más que los blaugranas. El partido destacó por la actuación de Jude Bellingham, autor de uno de los goles merengues, igual que Kylian Mbappé.

Por el lado del Barcelona, Fermín López anotó el tanto del descuento, que no fue suficiente para evitar la derrota en el clásico español. Con este resultado, el equipo dirigido por Hansi Flick se mantiene en la segunda posición con 22 unidades.

La tabla general tras la Jornada 10 muestra a Villarreal en tercer lugar con 20 puntos, seguido por el RCD Español con 18 unidades. Atlético de Madrid y Real Betis cierran los seis primeros puestos con 16 puntos cada uno, manteniendo la lucha por la zona alta del torneo cada vez más cerrada.

Fecha 11: partidos clave por la lucha del título

La próxima fecha, la número 11, iniciará el 31 de octubre e incluirá enfrentamientos que prometen ser determinantes en la pelea por el título. Entre los encuentros más destacados se encuentran Atlético de Madrid contra Sevilla, Real Madrid recibiendo a Valencia y Barcelona enfrentando a Elche.

Con la victoria del Clásico, el Real Madrid fortalece su liderazgo y amplía la diferencia sobre sus principales perseguidores, mientras los equipos restantes buscarán acortar distancias en las próximas fechas, dejando claro que cada punto será vital en la carrera por LaLiga 2025/2026.