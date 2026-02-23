Así va la tabla general de LaLiga de España tras la Jornada 25 en la Temporada 2025-26

La temporada 2025-2026 de la Primera División de España está sumamente peleada entre los dos gigantes del balompié ibérico. EL FC Barcelona es el actual líder de la clasificación general gracias a su victoria frente al Levante en casa y la derrota del Real Madrid en Pamplona ante el Osasuna. Los pupilos de Hansi Flick tienen un punto de ventaja sobre el cuadro merengue y buscarán no tropezar en las próximas jornadas y abrir sus vitrinas nuevamente.

A pesar del arribo de Álvaro Arbeloa al banquillo del club madrileño, la temporada merengue ha dejado mucho que desear. Eliminados de la Copa del Rey, en play-off de la UEFA Champions League y segundos de la general solo por debajo de su acérrimo rival. En el tercer escalón, se encuentra el Villarreal, equipo que ha sorprendido en la temporada local y que se aferrará a la UEFA Champions League lo más posible soportando los embates del Atlético de Madrid.

Tabla general de La Liga de España

FC Barcelona - 61 puntos Real Madrid - 60 puntos Villarreal CF - 51 puntos Atlético de Madrid - 48 puntos Real Betis - 42 puntos Celta de Vigo - 37 puntos RCD Espanyol - 35 puntos Athletic Club - 34 puntos CA Osasuna - 33 puntos Real Sociedad - 32 puntos Girona FC - 30 puntos Sevilla FC - 29 puntos Getafe CF - 29 puntos Deportivo Alavés - 27 puntos Rayo Vallecano - 26 puntos Valencia CF - 26 puntos Elche CF - 25 puntos RCD Mallorca - 24 puntos Levante UD - 18 puntos Real Oviedo - 17 puntos

Será el próximo 10 de mayo cuando se lleve a cabo una nueva edición del Clásico Español en el Camp Nou y ahí, podríamos definir al monarca del campeonato ibérico. El Real Madrid derrotó 2-1 en el Santiago Bernabeu en la primera vuelta y buscará repetir la dosis para acercarse a la liga número 37 en su historia. Por otro lado, el equipo catalán querrá la liga 29 y acercarse aún más en el palmarés a los de la capital española.