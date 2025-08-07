El atacante del Real Madrid que llegaría a un equipo ganador de Champions League

El futuro de Brahim Díaz parece alejarse temporalmente del Real Madrid, en específico la Liga de Portugal como su próximo destino más probable. El Benfica se perfila como el principal candidato para hacerse de los servicios del atacante de 26 años, ya que se estaría negociando actualmente un préstamo por una temporada que mantendría al jugador en Lisboa hasta junio 2026, antes del Mundial.

Este movimiento se facilitaría gracias a las buenas relaciones existentes entre la directiva merengue y el club portugués. El seleccionado marroquí, aunque fue una opción recurrente para Carlo Ancelotti durante la campaña pasada, nunca logró establecerse como indiscutible en el esquema merengue.

Los números de Díaz en el conjunto Merengue

Con sus 56 partidos oficiales, con 6 goles y 7 asistencias, demostró su calidad pero todo indica a que no fue suficiente para ganarse un puesto fijo en el once titular. Con la llegada de nuevos talentos al equipo blanco, una salida temporal parece la opción más viable para que el malagueño continúe su desarrollo.

Sin embargo, el Benfica no es el único interesado en el jugador. En Turquía, el Fenerbahçe dirigido por José Mourinho ha manifestado su intención de incorporar a Díaz para reforzar su creatividad en el último tercio. El técnico portugués, conocido por su capacidad para potenciar jugadores ofensivos, ve en el español-marroquí el perfil ideal para su proyecto. No obstante, el conjunto lisboeta lleva cierta ventaja al poder ofrecer al futbolista participación en la Champions League, un factor que podría ser determinante en la decisión final.

En las próximas horas se espera que la situación se defina, con el Real Madrid prefiriendo claramente una cesión temporal antes que una venta definitiva. El club blanco valora el potencial de Brahim y quiere mantener el control sobre su futuro, por lo que cualquier operación incluiría seguramente una cláusula de regreso.

