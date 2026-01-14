logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

¡ATAJADÓN IMPRESIONANTE de Keylor Navas! Tigres vs Pumas | J2 | Cl 2026

Keylor Navas volvió a demostrar por qué es uno de los mejores porteros del mundo. En un momento clave del partido Tigres vs Pumas, el arquero costarricense realizó una atajada espectacular que evitó el gol del empate

Videos,
Liga MX

Por:  Azteca Deportes

Keylor Navas volvió a demostrar por qué es uno de los mejores porteros del mundo. En un momento clave del partido Tigres vs Pumas, el arquero costarricense realizó una atajada espectacular que evitó el gol del empate

Tags relacionados
Tigres de la UANL Pumas