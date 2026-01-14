¡ATAJADÓN IMPRESIONANTE de Keylor Navas! Tigres vs Pumas | J2 | Cl 2026
Keylor Navas volvió a demostrar por qué es uno de los mejores porteros del mundo. En un momento clave del partido Tigres vs Pumas, el arquero costarricense realizó una atajada espectacular que evitó el gol del empate
