¡ATAJADÓN de Nahuel Guzmán al arranque del Tigres vs Pumas! | Jornada 2 | Tigres vs Pumas | CL 2026

Nahuel Guzmán volvió a demostrar por qué es uno de los mejores porteros en la historia de la Liga MX. Apenas iniciaba el partido Tigres vs Pumas de la Jornada 2, cuando el arquero argentino realizó una atajada espectacular que evitó el primer gol del encuentro.

Liga MX

Por:  Azteca Deportes

