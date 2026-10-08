Club América demuestra que es el más grande de México también en esta espectacular característica

Así como Carlos Álvarez revela la verdad de por qué llegó al Club América, en la institución azulcrema se enorgullecen de una estadística que los coloca como el más grande de México en un aspecto espectacular. Pues las Águilas lideran la asistencia de aficionados en la Liga BBVA MX Femenil durante el Apertura 2026.

Mientras una estrella del América podría salir en el corto plazo, el equipo femenil mantiene una conexión especial con sus aficionados y atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. El conjunto dirigido por Ángel Villacampa consiguió títulos importantes y es el líder en la tabla de asistencia de espectadores.

Crédito: Mexsport

Los clubes de la Liga BBVA MX Femenil con más asistencia a los estadios

La Liga BBVA MX Femenil ya superó los 200 mil aficionados en los estadios durante el Apertura 2026. De acuerdo con las estadísticas oficiales de la competencia, América encabeza el listado.

América: 37,714

Pumas: 25,324

Guadalajara: 25,233

Monterrey: 20,218

Tigres: 14,637

Cruz Azul: 13,250

Toluca: 10,284

León: 8,905

Pachuca: 8,845

Tijuana: 7,765

Juárez: 7,590

Necaxa: 5,423

Puebla: 4,297

Atlas: 4,180

Atlético San Luis: 3,867

Querétaro: 3,674

Santos Laguna: 3,046

Atlante: 434

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La estadística oficial solamente contempla los aficionados que asistieron a los dos partidos que América disputó como local en el Estadio Azteca (ahora Banorte). Los encuentros jugados en Coapa no aparecen en el registro, pese a que son cerca de 5 mil aficionados por jornada que el equipo juega allí. Por esa razón, la cifra azulcrema podría superar los 40 mil asistentes.

América Femenil recibe una gran noticia previo a la Jornada 4 del Clausura 2026|Crédito: @AmericaFemenil / X

El espectacular nivel del Club América Femenil

El gran respaldo de los aficionados coincide con un 2026 histórico para América Femenil. En mayo, las Águilas conquistaron el Clausura 2026 al vencer 3-1 en el marcador global a Monterrey y consiguieron la tercera Liga MX Femenil de su historia.

Además, el equipo de Villacampa conquistó la Copa de Campeones Femenina de la Concacaf 2025-26. América superó 5-3 a Washington Spirit en la final para conseguir el título internacional.

En el Apertura 2026, la contundencia también fue protagonista. Las Águilas golearon 10-0 a Cruz Azul, 7-0 a Necaxa, 5-0 a León y 5-2 a Tigres. El equipo aseguró su lugar en la Liguilla con anticipación y solamente perdió su invicto ante Rayadas de Monterrey, que se impuso 4-3.

