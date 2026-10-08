Club América demuestra que es el más grande de México también en esta espectacular característica
El América aparece como la institución que más aficionados convocó y sorprende por la cantidad
Así como Carlos Álvarez revela la verdad de por qué llegó al Club América, en la institución azulcrema se enorgullecen de una estadística que los coloca como el más grande de México en un aspecto espectacular. Pues las Águilas lideran la asistencia de aficionados en la Liga BBVA MX Femenil durante el Apertura 2026.
Mientras una estrella del América podría salir en el corto plazo, el equipo femenil mantiene una conexión especial con sus aficionados y atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. El conjunto dirigido por Ángel Villacampa consiguió títulos importantes y es el líder en la tabla de asistencia de espectadores.
Los clubes de la Liga BBVA MX Femenil con más asistencia a los estadios
La Liga BBVA MX Femenil ya superó los 200 mil aficionados en los estadios durante el Apertura 2026. De acuerdo con las estadísticas oficiales de la competencia, América encabeza el listado.
- América: 37,714
- Pumas: 25,324
- Guadalajara: 25,233
- Monterrey: 20,218
- Tigres: 14,637
- Cruz Azul: 13,250
- Toluca: 10,284
- León: 8,905
- Pachuca: 8,845
- Tijuana: 7,765
- Juárez: 7,590
- Necaxa: 5,423
- Puebla: 4,297
- Atlas: 4,180
- Atlético San Luis: 3,867
- Querétaro: 3,674
- Santos Laguna: 3,046
- Atlante: 434
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La estadística oficial solamente contempla los aficionados que asistieron a los dos partidos que América disputó como local en el Estadio Azteca (ahora Banorte). Los encuentros jugados en Coapa no aparecen en el registro, pese a que son cerca de 5 mil aficionados por jornada que el equipo juega allí. Por esa razón, la cifra azulcrema podría superar los 40 mil asistentes.
El espectacular nivel del Club América Femenil
El gran respaldo de los aficionados coincide con un 2026 histórico para América Femenil. En mayo, las Águilas conquistaron el Clausura 2026 al vencer 3-1 en el marcador global a Monterrey y consiguieron la tercera Liga MX Femenil de su historia.
Además, el equipo de Villacampa conquistó la Copa de Campeones Femenina de la Concacaf 2025-26. América superó 5-3 a Washington Spirit en la final para conseguir el título internacional.
En el Apertura 2026, la contundencia también fue protagonista. Las Águilas golearon 10-0 a Cruz Azul, 7-0 a Necaxa, 5-0 a León y 5-2 a Tigres. El equipo aseguró su lugar en la Liguilla con anticipación y solamente perdió su invicto ante Rayadas de Monterrey, que se impuso 4-3.