⚽🔥 ¡EL POTRO PERDONÓ! Atlante y Toluca se van en blanco en un intenso 0-0

¡EL POTRO PERDONÓ! Atlante y Toluca empataron 0-0 en la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, en un partido donde los azulgranas tuvieron las oportunidades más claras, pero no lograron encontrar el gol.

🧤 Luis García fue protagonista con grandes atajadas para Toluca antes de salir lesionado.

🔥 Martín Sarrafiore estuvo cerca de marcar con peligrosos disparos de media distancia.

🧤 Óscar Jiménez también respondió bajo los tres postes para mantener el cero.

😱 Atlante tuvo oportunidades claras en la recta final, pero la falta de contundencia evitó que los Potros se llevaran la victoria

