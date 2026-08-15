¡Dividen puntos! Atlante y Toluca empatan sin goles en la jornada 4 del Apertura 2026

El juego terminó empatado 0-0 y Atlante y Toluca terminaron dividiendose puntos. En el caso de los Diablos, por el momento se colocan en el segundo lugar de la tabla con siete puntos conseguidos. Mientras que el Atlante se queda con cinco puntos en el décimo lugar.

Previa Atlante vs Toluca

Este sábado 15 de agosto del 2026, regresa la actividad de la Liga BBVA MX con la Jornada 4 del Apertura 2026 y el primer encuentro de la fecha es el Atlante vs Toluca. Un partido llamativo entre dos equipos que buscan poder llevarse la victoria luego de ganar tres puntos en la jornada 3.

El encuentro de Atlante vs Toluca arranca en punto de las 17 horas tiempo del centro de México en el Estadio Banorte.

Atlante vs Toluca

Horario: 17 horas tiempo del centro de México

Lugar: Estadio Banorte.

Nos vemos mañana por Azteca 7. pic.twitter.com/dLUSvnmfm1 — Christian Martinoli 🐳 (@martinolimx) August 14, 2026

Así puedes ver el Atlante vs Toluca EN VIVO y GRATIS

El encuentro entre Atlante vs Toluca lo podrás ver EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. Con la narración y el analisis de Christian Martinoli, Luis García, Zague y Omar Villarreal.

La transmisión del encuentro arranca en punto de las 16:50 horas tiempo del centro de México.

Así llegan Atlante vs Toluca

Atlante ha demostrado un nivel destacado nivel en su regreso a la Liga BBVA MX, llega en el lugar 10 con cuatro puntos conseguidos luego de ganar, empatar y perder un encuentro en las tres jornadas que se han disputado.

Por otra parte, el Toluca llega en el tercer lugar de la tabla con tres puntos al registrar dos victorias y una derrota en la temporada. Lograron avanzar a Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026 e intentaran seguir con buen paso en el Apertura 2026.

